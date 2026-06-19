Ζυγίζει 49 κιλά και έχει ντεπόζιτο 30 ml: Το πειραματικό αυτοκίνητο που σπάει κάθε ρεκόρ οικονομίας (vid)

Ομάδα φοιτητών μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Brigham Young στη Γιούτα ανέπτυξε ένα πειραματικό όχημα ικανό να διανύσει σχεδόν 3.460 χιλιόμετρα με 3,785 λίτρα.

Σε μια εποχή που το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου επικεντρώνεται στα ηλεκτρικά οχήματα, μια ομάδα φοιτητών από το Πανεπιστήμιο του Γιούτα κατασκεύασε ένα εξαιρετικά αποδοτικό όχημα ορυκτών καυσίμων ικανό να καλύψει εκατοντάδες χιλιόμετρα με ένα μόνο λίτρο αιθανόλης, χάρη σε έναν εξαιρετικά ελαφρύ, συμπαγή και αεροδυναμικό σχεδιασμό.

Ζυγίζει 49 κιλά και έχει ντεπόζιτο 30 ml που βγάζει 32 χιλιόμετρα

Με το όνομα Supermileage, το καινοτόμο όχημα ζυγίζει μόλις 49 κιλά, χάρη σε ένα ελαφρύ αμάξωμα από ανθρακονήματα και διαθέτει ένα γελοιωδώς μικροσκοπικό ντεπόζιτο καυσίμου μόλις 30 ml.

Ελάχιστα μεγαλύτερη από έναν δοκιμαστικό σωλήνα, η δεξαμενή καυσίμου μπορεί να χωρέσει καύσιμο επαρκές για περίπου 32 χιλιόμετρα προτού χρειαστεί ξανά γέμισμα. Δεδομένου ότι το Supermileage δημιουργήθηκε μόνο για δοκιμές σε πίστα και αγώνες, ο υψηλός ρυθμός ανεφοδιασμού δεν αποτέλεσε ποτέ μεγάλη ανησυχία.

Το Supermileage κατασκευάστηκε για να λάβει μέρος στο ετήσιο Shell Eco-Marathon, έναν διαγωνισμό στον οποίο οι συμμετέχοντες προσπαθούν να καλύψουν την απόσταση με τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση καυσίμου.

Για να επιτύχει την απίστευτη αυτονομία των 0,11 λίτρα ανά 100 χλμ., το Πανεπιστήμιο Μπρίγκαμ Γιανγκ εξάλειψε όλα τα σύγχρονα χαρακτηριστικά των συμβατικών αυτοκινήτων, απογυμνώνοντας τα πάντα και περιορίζοντας ακόμη και το μέγεθος και το βάρος του οδηγού.

Για να μπορεί να χωρέσει στο μοναδικό κάθισμα οδηγού που είναι διαθέσιμο στο Supermileage, ένα άτομο πρέπει να έχει ύψος έως 163 εκατοστά και βάρος έως 54 κιλά.

Οικονομικό ναι, γρήγορο όχι

Οι δημιουργοί του υπολόγισαν ότι θα χρειαζόταν μόλις 3,8 λίτρα καυσίμου για να οδηγήσει κανείς από τη Γιούτα στη Νέα Υόρκη. Αυτό είναι εντυπωσιακό, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι θα ήταν ένα μακρύ και επίπονο ταξίδι.

Το Supermileage έχει τελική ταχύτητα μόλις 37 χλμ./ώρα, χωρίς να υπολογίζεται ότι θα έπρεπε να σταματάτε και να γεμίζετε με κάποιο τρόπο το μικροσκοπικό ντεπόζιτο των 30 ml περίπου κάθε 32 χιλιόμετρα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το Supermileage δεν έχει σχεδιαστεί ως αυτοκίνητο παραγωγής. Είναι απλώς ένα πειραματικό όχημα που αποδεικνύει ότι τα οχήματα ορυκτών καυσίμων μπορούν να είναι εξαιρετικά αποδοτικά σε ακραίες συνθήκες.

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