LG: Έξυπνες συμβουλές για τη σωστή συντήρηση του ψυγείου σας

Η LG Electronics μοιράζεται συμβουλές για τη σωστή συντήρηση των ψυγείων LG, ώστε οι συσκευές να διατηρούν τη μέγιστη απόδοσή τους και να επεκτείνεται η διάρκεια ζωής τους.

Στα μοντέλα που διαθέτουν φίλτρο αέρα, η τακτική αντικατάστασή του κάθε 6 μήνες βοηθά στην κυκλοφορία του αέρα μέσα στον θάλαμο ψύξης, απομακρύνοντας οσμές και διατηρώντας τα τρόφιμα φρέσκα για περισσότερο χρόνο.

Παράλληλα, παρότι η απόψυξη γίνεται αυτόματα, η LG συνιστά καθαρισμό του θαλάμου ψύξης και της κατάψυξης περίπου μία φορά τον μήνα για την αποφυγή οσμών, με χρήση μαλακού σφουγγαριού ή πανιού και ήπιου απορρυπαντικού - χωρίς συρματάκι ή στιλβωτικά καθαριστικά. Για τον καθαρισμό των εσωτερικών τοιχωμάτων, προτείνεται διάλυμα 2 κουταλιών σόδας σε 1 λίτρο χλιαρό νερό.

Εξίσου σημαντικός είναι ο τακτικός έλεγχος των λαστιχένιων τσιμουχών των θυρών, οι οποίες διατηρούν τον κρύο αέρα στο εσωτερικό και εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία, καθώς και η τήρηση επαρκούς ελεύθερου χώρου γύρω από τη συσκευή - τουλάχιστον 10 εκ. στο πίσω μέρος και 5 εκ. στα πλαϊνά - ώστε να μην περιορίζεται η ροή αέρα και να μην μειώνεται η ψυκτική απόδοση.

Η LG συνιστά επίσης να αποφεύγεται η υπερφόρτωση του ψυγείου, προτείνοντας πλήρωση έως το 60% της χωρητικότητάς του, καθώς η υπερφόρτωση μπλοκάρει τους αεραγωγούς. Τέλος, η ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας είναι 1–4°C για τον θάλαμο ψύξης και -18°C για την κατάψυξη.

Στόχος της LG είναι οι καταναλωτές να απολαμβάνουν τη μέγιστη απόδοση των συσκευών LG για πολλά χρόνια. Με απλή, τακτική συντήρηση, τα ψυγεία LG συνεχίζουν να προσφέρουν αξιόπιστη λειτουργία και εξοικονόμηση ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση, συντήρηση και εγκατάσταση, οι καταναλωτές συνιστάται να συμβουλεύονται το εγχειρίδιο χρήσης του εκάστοτε

μοντέλου.