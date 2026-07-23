MARVEL Tōkon - Fighting Souls: Η Open Beta ξεκινά στις 24 Ιουλίου

Ο νέος fighting τίτλος των PlayStation Studios, των Arc Systems και Marvel Games διαθέσιμος για δωρεάν δοκιμή.

Η Arc System Works ανακοίνωσε ότι η Open Beta του MARVEL Tōkon: Fighting Souls θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου, δίνοντας σε όλους τη δυνατότητα να δοκιμάσουν το νέο 4v4 tag fighting game χωρίς εγγραφή ή συνδρομή στο PlayStation Plus.

Οι παίκτες θα έχουν πρόσβαση σε 15 από τους 20 χαρακτήρες της τελικής έκδοσης, με το roster να περιλαμβάνει γνωστά ονόματα όπως Captain America, Iron Man, Spider-Man, Wolverine, Storm, Doctor Doom, Magneto και Blade, ο οποίος κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο παιχνίδι.

Η beta θα περιλαμβάνει Casual και Ranked αγώνες, καθώς και Versus Mode για τοπικό παιχνίδι ή αναμετρήσεις απέναντι σε ΑΙ. Διαθέσιμο θα είναι επίσης το Open Lobby, ένας κοινόχρηστος χώρος όπου οι παίκτες μπορούν να περιηγηθούν με το avatar τους, να συνομιλήσουν και να προκαλέσουν άλλους χρήστες σε μάχες.

Για όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο είδος, θα υπάρχει πλήρες Training Mode με δυνατότητα εξάσκησης στα combos και στους μηχανισμούς κάθε χαρακτήρα. Παράλληλα, η beta θα προσφέρει μια πρώτη γεύση από το Episode Mode, μέσα από τα τρία πρώτα κεφάλαια της ιστορίας των Amazing Guardians.

Η Arc System Works δημοσίευσε και έναν αναλυτικό οδηγό για νέους παίκτες, προτείνοντας χαρακτήρες όπως οι Captain America, Ms. Marvel και Wolverine για όσους θέλουν να μάθουν πιο εύκολα τους βασικούς μηχανισμούς. Από την άλλη, χαρακτήρες όπως οι Storm και Danger απαιτούν μεγαλύτερη εξοικείωση.

Στο gameplay, το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στο απλούστερο σύστημα Quick Skills και στα παραδοσιακά Command Inputs, ενώ εισάγει μηχανισμούς όπως τα Assemble Counter και Crossover για πιο σύνθετες αμυντικές επιλογές και καλύτερο έλεγχο της ομάδας.

Το MARVEL Tōkon: Fighting Souls θα κυκλοφορήσει στις 6 Αυγούστου.