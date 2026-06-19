Εισαγγελική πρόταση-καταπέλτης για τη δολοφονία του 11χρονου Μάριου: «Παιδιά σκοτώνονται σε σχολική γιορτή εν καιρώ ειρήνης»

Εισαγγελική πρόταση-«καταπέλτης» για τη δολοφονία του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι: ενοχή για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και σκληρές αναφορές σε πυροβολισμούς σε σχολική γιορτή.

Ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών ζήτησε την ενοχή του κατηγορουμένου για την υπόθεση της δολοφονίας του 11χρονου Μάριου Σουλούκου στο Μενίδι, το 2017, κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο προαύλιο του σχολείου του.

Στην αγόρευσή του, ο εισαγγελικός λειτουργός έκανε λόγο για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, περιγράφοντας με δραματικούς τόνους τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα.

«Ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Πυροβόλησε αδιακρίτως», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι ο κατηγορούμενος αποδέχθηκε τον κίνδυνο πρόκλησης θανάτου, ρίχνοντας πυροβολισμούς σε κατοικημένη περιοχή και κοντά σε σχολείο.

«Ανείπωτη αδικία σε καιρό ειρήνης»

Ο εισαγγελέας περιέγραψε το περιστατικό ως μια «ανείπωτη αδικία», σημειώνοντας ότι «παιδιά σκοτώνονται σε σχολική γιορτή εν καιρώ ειρήνης». Όπως τόνισε, δεν έχει σημασία αν ο δράστης γνώριζε το παιδί, αλλά το γεγονός ότι αποδέχθηκε την πιθανότητα να σκοτώσει κάποιον.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις συνθήκες του εγκλήματος, σημειώνοντας ότι οι πυροβολισμοί δεν αμφισβητήθηκαν, ενώ άσκησε κριτική στο φαινόμενο των άσκοπων πυροβολισμών σε κοινωνικές εκδηλώσεις.

«Η χρήση όπλων για διασκέδαση δείχνει ανασφάλεια και κοινωνική παθογένεια», σημείωσε, περιγράφοντας ένα περιστατικό που –όπως είπε– σημαδεύτηκε από τραγική κατάληξη και βαθιά κοινωνική ευθύνη.

Καθυστέρηση σχεδόν δέκα ετών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο γεγονός ότι η υπόθεση έφτασε στο ακροατήριο σχεδόν μια δεκαετία μετά το συμβάν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης σε τόσο σοβαρές υποθέσεις.

Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο εισαγγελέας ζήτησε την απαλλαγή του, κάνοντας λόγο για απρόσφορη απόπειρα, η οποία, σύμφωνα με τον ισχύοντα τότε Ποινικό Κώδικα, δεν τιμωρείται.

Τέλος, πρότεινε να μην αναγνωριστούν ελαφρυντικά στον βασικό κατηγορούμενο, επισημαίνοντας ότι από τη στάση του δεν προκύπτει μεταμέλεια.

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