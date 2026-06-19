Βιετναμέζα δισεκατομμυριούχος πουλά από τη φυλακή τσάντες και πολυτελή αυτοκίνητα για να αποπληρώσει το χρέος της

Η Truong My Lan εκποιεί από τη φυλακή τσάντες Hermès, πολυτελή αυτοκίνητα και ακίνητα σε μια προσπάθεια να αποπληρώσει χρέος 27 δισ. δολαρίων από το μεγαλύτερο τραπεζικό σκάνδαλο του Βιετνάμ.

Η άλλοτε πανίσχυρη επιχειρηματίας του Βιετνάμ, Truong My Lan, συνεχίζει να βλέπει την περιουσία της να εκποιείται, καθώς οι αρχές επιχειρούν να ανακτήσουν μέρος των δισεκατομμυρίων δολαρίων που χάθηκαν σε ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα στην ιστορία της χώρας.

Η Lan, η οποία εκτίει δύο ποινές ισόβιας κάθειρξης για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην υπόθεση της Saigon Commercial Bank, κατηγορήθηκε ότι συμμετείχε σε ένα κύκλωμα υπεξαίρεσης κεφαλαίων που προκάλεσε ζημίες δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παρότι απέφυγε τη θανατική ποινή μετά τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας το 2025, εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με υποχρεώσεις που ξεπερνούν τα 27 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αποζημίωσης των θυμάτων, προσωπικά της αντικείμενα υψηλής αξίας βγαίνουν σταδιακά σε δημοπρασία. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται συλλεκτικές τσάντες πολυτελών οίκων, πολυτελή αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Μόνο δύο τσάντες Hermès πωλήθηκαν πρόσφατα έναντι περίπου 539.000 δολαρίων, παρά τις προσπάθειες της ίδιας να τις διατηρήσει ως οικογενειακά κειμήλια για τα παιδιά και τα εγγόνια της.

Στις δημοπρασίες περιλαμβάνονται επίσης οχήματα υψηλής αξίας, όπως Lexus, BMW και Maybach, με ορισμένα να πωλούνται σε τιμές σημαντικά υψηλότερες από την αρχική εκτίμηση. Ωστόσο, τα ποσά που συγκεντρώνονται παραμένουν σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στο ύψος των οικονομικών της υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, τα έσοδα από τις εκποιήσεις χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των εξόδων εκτέλεσης των αποφάσεων, των διαδικασιών δημοπράτησης και των δικαστικών δαπανών. Μέχρι στιγμής, το ποσό που έχει επιστραφεί αντιστοιχεί σε ελάχιστο μέρος του συνολικού χρέους.

Η προσπάθεια ανάκτησης των κεφαλαίων συναντά επιπλέον εμπόδια, καθώς αρκετά από τα ακίνητα που κατασχέθηκαν δεν προσελκύουν αγοραστές. Όπως μεταδίδουν βιετναμέζικα μέσα ενημέρωσης, ορισμένα ακίνητα έχουν βγει σε πλειστηριασμό επανειλημμένα χωρίς επιτυχία, γεγονός που επιβραδύνει σημαντικά τη διαδικασία αποπληρωμής.

Η υπόθεση της Truong My Lan εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μάχη των βιετναμέζικων αρχών κατά της διαφθοράς και των οικονομικών εγκλημάτων, καθώς θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που έχουν αποκαλυφθεί ποτέ στη χώρα.