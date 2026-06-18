Ανατροπή στο διπλό φονικό στο Αίγιο: Δεν βρέθηκαν αίμα, DNA ή αποτυπώματα του 65χρονου Ιταλού στα κρίσιμα ευρήματα

ή αποτυπώματα του 65χρονου Ιταλού στα κρίσιμα ευρήματα

Νέα δεδομένα έρχονται να περιπλέξουν ακόμη περισσότερο την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, όπου μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους στον Λόγγο Αχαΐας. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που ενσωματώθηκαν στη δικογραφία δεν φαίνεται να συνδέουν άμεσα τον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της γυναίκας με τη σκηνή του εγκλήματος, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη προφυλακιστεί και κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του 65χρονου, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα για γενετικό υλικό κάτω από τα νύχια του. Παράλληλα, δεν βρέθηκαν αποτυπώματά του ούτε στο μαχαίρι ούτε στο όπλο που έχουν κατασχεθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Τα στοιχεία που αλλάζουν την εικόνα

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς αφαιρούν κρίσιμα στοιχεία που θα μπορούσαν να συνδέσουν ευθέως τον κατηγορούμενο με το διπλό φονικό. Αν και οι αρχές δεν έχουν αναθεωρήσει τη βασική κατηγορία που αντιμετωπίζει, τα νέα ευρήματα αναμένεται να αποτελέσουν βασικό επιχείρημα της υπερασπιστικής γραμμής του.

Ο 65χρονος, που κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού, εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Μέσω των συνηγόρων του έχει ήδη ζητήσει τον διορισμό τεχνικού συμβούλου, προκειμένου να εξεταστούν εκ νέου τα στοιχεία της δικογραφίας και τα πορίσματα των εργαστηριακών αναλύσεων.

Ο ίδιος υποστηρίζει σταθερά ότι την ώρα της δολοφονίας βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο του σπιτιού και δεν αντιλήφθηκε τι συνέβη. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, συνεχίζει να δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ποιος μπορεί να είναι ο δράστης του εγκλήματος.

Στο μικροσκόπιο μάρτυρας-κλειδί

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες συνεχίζονται με ιδιαίτερη έμφαση στις μαρτυρικές καταθέσεις. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να αποκτά στενός φίλος του ζευγαριού, ο οποίος θεωρείται πρόσωπο-κλειδί για την υπόθεση.

Ο συγκεκριμένος μάρτυρας ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έφτασε στο σπίτι μετά το έγκλημα και έχει ήδη δώσει συμπληρωματική κατάθεση στις δικαστικές αρχές. Οι ερευνητές εξετάζουν με προσοχή όσα έχει αναφέρει, καθώς ο 65χρονος φέρεται να επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικά πριν ακόμη ενημερωθεί η Αστυνομία για το διπλό φονικό.

Παράλληλα, η αδελφή της 54χρονης έχει ήδη προχωρήσει σε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, συμμετέχοντας πλέον επίσημα στη δικαστική διαδικασία για τη διπλή ανθρωποκτονία.

Με τα εγκληματολογικά ευρήματα να μην προσφέρουν μέχρι στιγμής άμεση σύνδεση του κατηγορούμενου με τη σκηνή του εγκλήματος, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν τα στοιχεία που θα φωτίσουν τι ακριβώς συνέβη το βράδυ της τραγωδίας στον Λόγγο Αχαΐας.

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