Νταλικέρηδες ντριφτάρουν ανελέητα στον Ασπρόπυργο για τα... likes (vid)

Βίντεο με νταλίκες να κάνουν drift για τα social media προκαλούν σάλο. Οι επικίνδυνοι ελιγμοί, οι αντιδράσεις και οι αυστηρές ποινές του ΚΟΚ.

Σφοδρές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν νταλίκες και βαρέα οχήματα να κάνουν εντυπωσιακούς αλλά εξαιρετικά επικίνδυνους ελιγμούς, με μοναδικό στόχο την προβολή και τα «likes» στο διαδίκτυο.

Το Live News του Mega αποκαλύπτει βίντεο με νταλίκες να κάνουν drift για τα social media και θυμίζουν διοργανώσεις επίδειξης οδηγικών ικανοτήτων που συναντά κανείς στο εξωτερικό. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, οι κινήσεις αυτές φαίνεται να πραγματοποιούνται σε χώρους όπου εγείρονται ερωτήματα για την ασφάλεια και τη νομιμότητά τους.

Τι αναφέρεται στον ΚΟΚ;

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας απαγορεύει ρητά την οδήγηση με σκοπό τον εντυπωσιασμό ή την επίδειξη δεξιοτήτων. Παρ' όλα αυτά, όσοι συμμετέχουν σε τέτοιες πρακτικές προβάλλουν τη δική τους εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες δεν πραγματοποιούνται σε δημόσιους δρόμους.

Ο ιδιοκτήτης των οχημάτων που εμφανίζονται σε σχετικά βίντεο υποστηρίζει ότι τα πλάνα έχουν καταγραφεί σε ιδιωτικό χώρο μεταφορικής εταιρείας στον Ασπρόπυργο και όχι στο δημόσιο οδικό δίκτυο. Όπως αναφέρει, οι ελιγμοί έγιναν εντός ιδιόκτητης έκτασης, μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Την ίδια στιγμή, δεν κρύβει ότι τα βίντεο αναρτώνται στα social media, εξηγώντας ότι πρόκειται για μια δραστηριότητα που αρέσει στους ίδιους τους οδηγούς και στο κοινό που τα παρακολουθεί.

Οι έντονοι προβληματισμοί

Οι εικόνες, ωστόσο, έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό. Πολλοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται τόσο επικίνδυνες επιδείξεις με οχήματα πολλών τόνων, ενώ δεν λείπουν και οι καταγγελίες για γενικότερες παραβατικές συμπεριφορές από μερίδα επαγγελματιών οδηγών.

Σύμφωνα με καταγγέλλοντες, φαινόμενα όπως η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, οι αυτοσχέδιες κόντρες, η υπερβολική ταχύτητα και οι παρεμβάσεις στα συστήματα εξάτμισης των φορτηγών με σκοπό τον εντυπωσιασμό αποτελούν πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια.

Σε κάθε περίπτωση, ο νόμος προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για ανάλογες παραβάσεις. Τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν έως και τα 2.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται η αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των πινακίδων κυκλοφορίας για διάστημα 30 ημερών.

Το θέμα βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων Αρχών, οι οποίες καλούνται να εξετάσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες ενέργειες.

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