Ξύλο σε εμφάνιση του Σταμάτη Γονίδη: «Βγάλε τον έξω ρε, βγάλε τον έξω...» - Βίντεο από τη συμπλοκή

Όπως αποτυπώνεται και σε βίντεο που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στο σημείο επικράτησε γρήγορα χάος, με δεκάδες άτομα να σπεύδουν για να χωρίσουν δύο άνδρες που είχαν πιαστεί στα χέρια.

Eνα πρωτοφανές και άκρως επεισοδιακό σκηνικό εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια εμφάνισης του Σταμάτη Γονίδη.

Εκεί που το κέφι ήταν στα ύψη, μια ξαφνική ένταση ανάμεσα σε θαμώνες μετατράπηκε γρήγορα σε άγριο καβγά, προκαλώντας αναστάτωση και αναγκάζοντας τον λαϊκό ερμηνευτή να πάρει θέση με τον δικό του, αυστηρό τρόπο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr