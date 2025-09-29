Η Αφροδίτη Λατινοπούλου δήλωσε 3.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα στο Πόθεν Έσχες της (vid)

3.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα για το 2023 δήλωσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Την αρχική της δήλωση «Πόθεν Έσχες» για το ημερολογιακό έτος 2023 κατέθεσε η ευρωβουλευτής και πρόεδρος του κόμματος «Φωνή Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Η 34χρονη δικηγόρος δήλωσε:

3.001,68 ευρώ εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα

εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα 4.760,15 ευρώ καταθέσεις στην Εθνική Τράπεζα, από εισοδήματα προηγούμενων ετών

καταθέσεις στην Εθνική Τράπεζα, από εισοδήματα προηγούμενων ετών Αυτοκίνητο και λοιπά περιουσιακά στοιχεία

Στη δήλωσή της, η κ. Λατινοπούλου αναφέρει την κατοχή ενός ΙΧ επιβατικού 1.498 κυβικών, με πρώτη κυκλοφορία το 2007 και απόκτηση το 2018. Η ευρωβουλευτής δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία, μετοχές ή δανειακές υποχρεώσεις.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη δήλωση του Πόθεν Έσχες της Αφροδίτης Λατινοπούλου, εδώ.

Διευκρινίσεις από την Αφροδίτη Λατινοπούλου: «Άλλο το σύνολο των εσόδων και άλλο το καθαρό κέρδος»

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, προχώρησε σε διευκρινιστική ανακοίνωση για το πόθεν έσχες της:

«Με αφορμή σκόπιμων διαστρεβλώσεων για το πόθεν έσχες μου αναγκάζομαι να διευκρινίσω τα εξής:

Το έτος 2023 τα συνολικά μου έσοδα, ακαθάριστες αποδοχές από επιχειρηματική δρατηριότητα ανήλθαν σε 22.000 ευρώ.

Από αυτά, ΜΕΤΑ την αφαίρεση δαπανών και φόρων (αφού μιλάμε για μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών) το καθαρό φορολογητέο κέρδος που έμεινε ήταν 3.000 ευρώ.

Η καταγραφή των 3.000 ευρώ στο πόθεν έσχες δεν αφορά τα συνολικά μου έσοδα, αλλά το καθαρό ποσό που απομένει μετά τις νόμιμες κρατήσεις και δαπάνες.

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι άλλο είναι το σύνολο των εσόδων κι άλλο το καθαρό κέρδος, το οποίο είναι το μόνο που αποτυπώνεται στο πόθεν έσχες όταν πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες και όχι μισθωτούς.

Οι εσκεμμένες ανακρίβειες που κυκλοφορούν παραπλανούν την κοινή γνώμη και αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και των οικονομικών μου.

Οπότε δημοσιεύματα και αναρτήσεις τύπου "πως ζούσε με 250 και 300 ευρώ" είναι ή απλά κακοήθειες ή δείγμα ασχετοσύνης για τον τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών ή απλά FAKE NEWS».

