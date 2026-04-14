Η Αφροδίτη Λατινοπούλου εξαπέλυσε επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου σε ενημερωτική εκπομπή και στη συνέχεια την μιμήθηκε.

Στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ βρέθηκε καλεσμένη το πρωί της Τρίτης (14/4) η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία στο τέλος την μιμήθηκε.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής όταν κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι η Πλεύση Ελευθερίας φαίνεται να έχει παγιωθεί ψηλά στις δημοσκοπήσεις, εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου χαρακτηρίζοντάς την «χρυσό χορηγό του Μητσοτάκη» και «Ελένη Λουκά της πολιτικής».

Στη συνέχεια θέλοντας να ενισχύσει τον ισχυρισμό της, μιμήθηκε τη συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο πρόσφατο επεισόδιο που είχε με τους αστυνομικούς στη δίκη για τα Τέμπη. «Επειδή δεν μπορώ να το πω με λέξεις, θα σας το περιγράψω. Σας παρακαλώ, σηκωθείτε όρθιοι», είπε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία σηκώθηκε όρθια και κρατώντας το κινητό της πλησίασε τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο.

«Έχετε κάποιο πρόβλημα; Με εμποδίζετε, τι κάνατε, με χτυπήσατε; Θα σας καταγγείλω. Πείτε μου το όνομά σας», άρχισε να λέει η Αφροδίτη Λατινοπούλου με τον Δημήτρη Οικονόμου να σχολιάζει: «Αυτό κάνει η Ζωή θέλετε να μας πείτε; Την κάνει εξαιρετικά πάντως! Παριστάνεται την κ. Κωνσταντοπούλου;», ενώ ο Άκης Παυλόπουλος της επισήμανε ότι «έτσι θα αποδημήσετε την κ. Κωνσταντοπούλου; Με σκερτσάκια; Είναι πολιτική σας αντίπαλος και πρόεδρος κόμματος. Δεν είναι σωστό, αυτό που κάνετε. Δεν θα σας βοηθήσει».

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής συνέχισε το... σόου λέγοντας: «Με χτυπήσατε εμένα και το χέρι μου. Θα σας καταγγείλω. Μη με διακόπτεται. Είστε φασίστας και δεν μου λέτε το όνομά σας. Θα πάω να σας καταγγείλω και θα γυρίζω με γνωμάτευση ιατρική και θα σας ξανά καταγγείλω». Στόχος της ήταν να αναπαραστήσει τον τρόπο με τον οποίο η Ζωή Κωνσταντοπούλου βιντεοσκοπεί συχνά όσα συμβαίνουν γύρω της, μέσα και έξω από τις δικαστικές αίθουσες.

