Προειδοποίηση ΟΗΕ για El Niño: «Θα έχει υψηλή ένταση μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου»

Καμπανάκι μετεωρολόγων για ακραία καιρικά φαινόμενα λόγω του El Niño

Ο ΟΗΕ εξέδωσε προειδοποίηση την Παρασκευή 3 Ιουλίου για ταχεία ενίσχυση του συνεχιζόμενου κλιματικού φαινομένου El Niño, το οποίο αναμένεται να φτάσει σε «υψηλή ένταση» μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου, αυξάνοντας την πιθανότητα ακραίων καιρικών φαινομένων παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO), οι συνθήκες El Niño έχουν εμφανιστεί στον τροπικό Ειρηνικό και «αναμένεται να ενισχυθούν ραγδαία τους επόμενους μήνες, αυξάνοντας την πιθανότητα καύσωνα, ξηρασίας, έντονων βροχοπτώσεων και άλλων ακραίων καιρικών φαινομένων σε πολλά μέρη του κόσμου».

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