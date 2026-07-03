Σάλος στην Τουρκία: Γυναίκα παρενοχλεί σεξουαλικά άνδρες εργαζόμενους και καταγράφεται σε βίντεο
Ένα ακόμη περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στα τουρκικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφηκε στην Κωνσταντινούπολη, με πρωταγωνίστρια μια γυναίκα η οποία φέρεται να παρενοχλεί σεξουαλικά άνδρες εργαζόμενους σε βιοτεχνικές και εμπορικές περιοχές.
Το νέο βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, δείχνει τη γυναίκα να πλησιάζει έναν νεαρό υπάλληλο έξω από κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων και, σύμφωνα με τις εικόνες, να τον αγγίζει χωρίς τη συναίνεσή του. Ο εργαζόμενος αιφνιδιάζεται και απομακρύνεται εμφανώς αναστατωμένος, ενώ η γυναίκα συνεχίζει να τον ακολουθεί γελώντας.
«Αδελφή, τι κάνεις;», ακούγεται να της λέει ο νεαρός, προσπαθώντας να απομακρυνθεί από το σημείο, σε μια σκηνή που έχει αναπαραχθεί χιλιάδες φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Birkaç gündür bu kadının taciz videoları gündemden düşmüyor. Bu konuyla ilgili birkaç kelam etmek istiyorum.
Buradaki olay akıl sağlığı veyahut psikolojik bozukluk değil. Kadın sana yaklaşıyor eğer sende boşlukta bulunursan sonra film başlıyor, taciz etti tecavüz ediyorlar diye… pic.twitter.com/sxCtps1NLp— SEREZ (@SerezBorsa) July 2, 2026
Η «βιομηχανική παρενοχλήτρια»
Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Αντίστοιχα βίντεο και καταγγελίες έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα από διάφορες συνοικίες της Κωνσταντινούπολης, μεταξύ των οποίων το Ουμρανιγιέ και το Μπαϊράμπασα.
Εξαιτίας της επαναλαμβανόμενης δράσης που της αποδίδεται, χρήστες των τουρκικών social media έχουν δώσει στη γυναίκα το προσωνύμιο «βιομηχανική παρενοχλήτρια» («sanayi sapığı»), καθώς φέρεται να επιλέγει ως στόχους άνδρες που εργάζονται σε βιοτεχνίες, συνεργεία και εμπορικές επιχειρήσεις.
Bir kadın'nın çeşitli noktalarda birçok erkeği taciz ettiği görüntüler ortaya çıktı. pic.twitter.com/WqPDWJgRBh— Kazım Özatak (@kazim_ozatak) July 2, 2026
Τα βίντεο έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με πολλούς χρήστες να επισημαίνουν ότι κάθε περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης πρέπει να αντιμετωπίζεται με την ίδια σοβαρότητα, ανεξάρτητα από το φύλο του δράστη ή του θύματος.
🔴 Ümraniye'de bir erkeğe cinsel içerikli ifadeler kullanan kadının, daha önce de farklı erkekleri benzer şekilde taciz ettiği ortaya çıktı. pic.twitter.com/DUT3A6HJ30— Journalist_cuneyt (@Journalistcnyt) July 1, 2026
Σε εξέλιξη οι έρευνες
Μετά και τη δημοσιοποίηση του νέου βίντεο, οι τουρκικές Αρχές φέρονται να έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό της γυναίκας, εξετάζοντας τόσο το συγκεκριμένο περιστατικό όσο και τις υπόλοιπες καταγγελίες που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα.
Παράλληλα, οι Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν τον ακριβή αριθμό των περιστατικών που συνδέονται με την ίδια γυναίκα και να διαπιστώσουν εάν έχουν υποβληθεί επίσημες μηνύσεις από τα φερόμενα θύματα.
🔴 Aynı kadının, sanayide bulunan diğer dükkanlarda da zorla erkekleri öpmeye çalıştığı görüntüler ortaya çıktı; https://t.co/B4nMRyyqaK pic.twitter.com/nbxNMuQ6Ji— SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) July 1, 2026
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