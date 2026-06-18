Πράσινη επανάσταση στο Μαρόκο: Ο μεγάλος στόχος για την ενεργειακή αυτονομία

Το Μαρόκο επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση με επενδύσεις σε ηλιακή, αιολική ενέργεια και πράσινο υδρογόνο, στοχεύοντας το 52% ΑΠΕ έως το 2030.

Το Μαρόκο επιβεβαιώνει τη σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως απόλυτη κρατική προτεραιότητα. Με στόχο να καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους ενεργειακούς εταίρους της Ευρώπης στο μέλλον.

Η χώρα της Αφρικής προωθεί μεγάλο αριθμό έργων ηλιακής και αιολικής ενέργειας, τόσο στη Σαχάρα όσο και κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού.

Το Μαρόκο επενδύει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Παρότι παραδοσιακά το Μαρόκο εξαρτάται από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων και εξακολουθεί να χρησιμοποιεί άνθρακα για την παραγωγή περίπου του 60% της ηλεκτρικής του ενέργειας, τα τελευταία χρόνια έχει επιταχύνει τη μετάβασή του προς τις ανανεώσιμες πηγές.

Στα τέλη του 2025, η χώρα διέθετε εκτιμώμενη λειτουργική ισχύ 5,5 GW από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που αντιστοιχούσε στο 45,4% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος της. Η δυναμικότητα αυτή περιλάμβανε 2,1 GW υδροηλεκτρικής ενέργειας, 2,4 GW αιολικής ενέργειας και 961 MW ηλιακών εγκαταστάσεων.

Οι στόχοι για το 2030

Ο εθνικός στόχος είναι η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να φτάσει το 52% έως το 2030. Ωστόσο, ο ρυθμός ανάπτυξης των σημερινών εγκαταστάσεων υποδηλώνει ότι ο στόχος αυτός ενδέχεται να ξεπεραστεί νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Μέσα σε μόλις μία δεκαετία, το Μαρόκο έχει διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ καθαρής ενέργειας.

Ηλιακή ενέργεια: Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της χώρας

Το Μαρόκο διαθέτει έναν από τους υψηλότερους δείκτες ηλιακής ακτινοβολίας παγκοσμίως, με περίπου 3.000 ώρες ηλιοφάνειας ετησίως. Για τον λόγο αυτό, οι εισαγωγές ηλιακής τεχνολογίας αυξήθηκαν κατά περίπου 46% το πρώτο τρίμηνο του 2026, γεγονός που καταδεικνύει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του κλάδου.

Η σαουδαραβική εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ACWA Power έχει αναλάβει την υλοποίηση των ηλιακών έργων Noor Midelt II και Noor Midelt III. Παράλληλα, οι γαλλικές εταιρείες EDF, Masdar και Green of Africa επιλέχθηκαν για την κατασκευή της πρώτης φάσης ενός συγκροτήματος ισχύος 800 MW, το οποίο συνδυάζει φωτοβολταϊκές τεχνολογίες και συγκεντρωτική ηλιακή ενέργεια.

Αιολική ενέργεια και πράσινο υδρογόνο

Ένας ακόμη βασικός πυλώνας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Μαρόκο είναι η αιολική ενέργεια. Η χώρα κυριαρχεί στην παραγωγή αυτού του είδους βιώσιμης ενέργειας στον αραβικό κόσμο, συγκεντρώνοντας σχεδόν το 42% της συνολικής παραγωγής της περιοχής.

Επιπλέον, η μαροκινή κυβέρνηση ενέκρινε σειρά έργων πράσινου υδρογόνου συνολικής αξίας 32,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία αφορούν την παραγωγή αμμωνίας, χάλυβα και βιομηχανικών καυσίμων.

Η συγκεκριμένη μορφή ενέργειας θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών της χώρας. Μέσω αυτής, το Μαρόκο φιλοδοξεί να εκσυγχρονίσει το κανονιστικό του πλαίσιο και τα δίκτυα μεταφορών, ώστε να εξελιχθεί στον βασικό εξαγωγέα καθαρής ενέργειας προς την Ευρώπη μέσω του Στενού του Γιβραλτάρ.

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