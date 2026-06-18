NASA X-59: Το υπερηχητικό αεροσκάφος που αλλάζει την αεροπορία έφτασε 1.480 χλμ./ώρα

Το πειραματικό υπερηχητικό αεροσκάφος X-59 της NASA έφτασε τα 1.480 χλμ./ώρα, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες υπερηχητικές και μελλοντικές εμπορικές πτήσεις.

Ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη των υπερηχητικών πτήσεων σημείωσε το πειραματικό αεροσκάφος X-59 της NASA, φτάνοντας ταχύτητα περίπου 1.480 χιλιομέτρων την ώρα (Mach 1,4) κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης στις 12 Ιουνίου.

Το αεροσκάφος, που αναπτύσσεται σε συνεργασία με την Lockheed Martin, αποτελεί βασικό στοιχείο του προγράμματος QUESΤ (Quiet SuperSonic Technology), το οποίο στοχεύει στη δημιουργία υπερηχητικών πτήσεων με σημαντικά μειωμένο ακουστικό αποτύπωμα.

Πτήση σε πραγματικές υπερηχητικές συνθήκες

Κατά τη συγκεκριμένη δοκιμή, το X-59 όχι μόνο άγγιξε την προβλεπόμενη ταχύτητα αλλά πέταξε και σε υψόμετρο περίπου 16.700 μέτρων, επιβεβαιώνοντας την επιχειρησιακή του συμπεριφορά σε συνθήκες κοντά στις τελικές σχεδιαστικές παραμέτρους.

Το γεγονός αυτό θεωρείται κρίσιμο, καθώς επιτρέπει την επιβεβαίωση των υπολογιστικών μοντέλων και των αεροδυναμικών προσομοιώσεων που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια για το πρόγραμμα.

«Ήσυχο» υπερηχητικό μέλλον

Σε αντίθεση με τα κλασικά υπερηχητικά αεροσκάφη, το X-59 έχει σχεδιαστεί με ιδιαίτερη γεωμετρία ατράκτου και ειδικές αεροδυναμικές επιφάνειες, ώστε να αναδιανέμει τα κρουστικά κύματα και να αποτρέπει τον σχηματισμό του χαρακτηριστικού ηχητικού κρότου (sonic boom).

Αντί αυτού, το αεροσκάφος παράγει ένα πολύ πιο ήπιο ακουστικό φαινόμενο, το λεγόμενο «χαμηλό κύμα», το οποίο ενδέχεται να επιτρέψει στο μέλλον υπερηχητικές πτήσεις πάνω από κατοικημένες περιοχές.

Επόμενο βήμα: δοκιμές πάνω από κοινότητες

Στο πλαίσιο της αποστολής QUESΤ, η NASA σχεδιάζει επόμενες φάσεις δοκιμών που θα περιλαμβάνουν υπερπτήσεις πάνω από επιλεγμένες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο τη συλλογή δεδομένων για το πώς γίνεται αντιληπτός ο θόρυβος από το κοινό.

Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται καθοριστικά για τη διαμόρφωση μελλοντικών διεθνών κανονισμών, καθώς σήμερα εξακολουθούν να ισχύουν περιορισμοί στις εμπορικές υπερηχητικές πτήσεις πάνω από ξηρά.

Μια τεχνολογική αλλαγή κλίμακας

Η επίτευξη ταχύτητας Mach 1,4 επιβεβαιώνει τη σταθερότητα του σχεδιασμού και των συστημάτων πρόωσης του X-59, ενισχύοντας την προοπτική μιας νέας γενιάς αερομεταφορών που θα συνδυάζει υψηλές ταχύτητες με μειωμένες περιβαλλοντικές και ηχητικές επιπτώσεις.

Το πρόγραμμα της NASA, σε συνεργασία με την Lockheed Martin, θεωρείται ήδη ένα από τα πιο φιλόδοξα βήματα προς την επαναφορά των υπερηχητικών επιβατικών πτήσεων, σε ένα πιο «ήσυχο» και τεχνολογικά εξελιγμένο πλαίσιο.

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