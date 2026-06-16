Οι λαγοκέφαλοι «τρομοκρατούν» τις ελληνικές θάλασσες: Τι να κάνετε αν σας τσιμπήσει;

Οι λαγοκέφαλοι πολλαπλασιάζονται και σπέρνουν τον... τρόμο στις ελληνικές θάλασσες, στους λουόμενους και στους ψαράδες.

Με αφορμή τη συνεχή και αυξανόμενη εμφάνιση λαγοκέφαλων στις ελληνικές ακτές, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προχωρά σε επίσημη ενημέρωση του κοινού.

Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τους κινδύνους που κρύβει το συγκεκριμένο ψάρι, καθώς και η παροχή βασικών οδηγιών για την αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου τραυματισμού.

Γιατί είναι επικίνδυνος ο λαγοκέφαλος;

Οι λαγοκέφαλοι πολλαπλασιάζονται και έχουν ταράξει τα ελληνικά νερά τα τελευταία χρόνια. Πέραν του ότι δεν τρώγονται, είναι και άκρως επικίνδυνοι για τον άνθρωπο, με ένα δάγκωμα να μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε ακρωτηριασμό.

Όσον αφορά την κατανάλωση, το ψάρι αυτό περιέχει μια πανίσχυρη νευροτοξίνη, την τετροδοτοξίνη. Η ουσία αυτή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τον ανθρώπινο οργανισμό και επειδή εντοπίζεται σε διάφορα μέρη του σώματός του, κανένα κομμάτι του ψαριού δεν είναι ασφαλές για φάγωμα.

Επιπλέον, παρόλο που το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν μεταφέρει δηλητήριο, το ψάρι διαθέτει εξαιρετικά δυνατά σαγόνια που μοιάζουν με ράμφος, κάτι που μπορεί να προκαλέσει βαθιά τραύματα, ακατάσχετη αιμορραγία, μέχρι και ακρωτηριασμό.

Βήμα-βήμα οι Πρώτες Βοήθειες μετά από δάγκωμα

Σε περίπτωση που ένας λουόμενος ή ψαράς δεχθεί επίθεση από λαγοκέφαλο, ο Τομέας Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνιστά την πιστή εφαρμογή των παρακάτω βημάτων:

Σχολαστικός καθαρισμός: Πλύνετε αμέσως την πληγή με άφθονο, τρεχούμενο καθαρό νερό και σαπούνι για να απομακρυνθούν τυχόν ρύποι. Αποφύγετε τη χρήση τοπικών αντισηπτικών (π.χ. ιώδιο, οινόπνευμα) εκτός αν υπάρχει ρητή οδηγία από γιατρό. Έλεγχος της αιμορραγίας: Ασκήστε σταθερή και συνεχή πίεση πάνω στο τραύμα χρησιμοποιώντας αποστειρωμένες γάζες ή ένα καθαρό πανί. Ανύψωση του μέλους: Εάν η αιμορραγία είναι έντονη, κρατήστε το τραυματισμένο σημείο (χέρι ή πόδι) ψηλά, πάνω από το επίπεδο της καρδιάς, συνεχίζοντας ταυτόχρονα την πίεση. Ιατρική αξιολόγηση: Είναι απαράβατος κανόνας να επισκεφθείτε άμεσα ένα κέντρο υγείας ή νοσοκομείο. Λόγω της φύσης του τραύματος, ο ασθενής θα χρειαστεί εξειδικευμένη φροντίδα, αντιτετανικό ορό και πιθανώς ράμματα.

Αν το περιστατικό συμβεί σε κάποια απομονωμένη παραλία, αν η πρόσβαση σε γιατρό είναι δύσκολη ή αν η αιμορραγία δεν σταματά με την πίεση, μην χάνετε χρόνο, καλέστε αμέσως το ΕΚΑΒ (166) ή τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης (112). Παρέχετε τις πρώτες βοήθειες ψύχραιμα μέχρι να φτάσει στο σημείο το εξειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό.

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