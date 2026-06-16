Ένας... Μητσοτάκης στη συγκέντρωση της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα στη Νίκαια (vid)

Χιουμοριστικό απρόοπτο με τη συνωνυμία Μητσοτάκη στη συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα στη Νίκαια έδωσε την αφορμή στον πρώην πρωθυπουργό για ένα καυστικό σχόλιο.

Χθες (15/6), πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια η πρώτη ανοιχτή πολιτική εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα.

Η συγκέντρωση οργανώθηκε έτσι ώστε τον κύριο λόγο να έχουν οι ίδιοι οι πολίτες, με τον πρώην πρωθυπουργό να επιλέγει τον ρόλο του ακροατή, σημειώνοντας τις ανησυχίες, τα προβλήματα και τις προτάσεις της τοπικής κοινωνίας.

Ένας... Μητσοτάκης στην ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα

Παρά τον έντονο πολιτικό χαρακτήρα της εκδήλωσης, ένα αναπάντεχο περιστατικό έδωσε μια σαφώς πιο χαλαρή και χιουμοριστική νότα στη βραδιά. Η ατμόσφαιρα έγινε πιο ευχάριστη όταν ο παρουσιαστής κάλεσε στο βήμα έναν από τους τοπικούς ομιλητές, ο οποίος έφερε ένα άκρως... γνώριμο επώνυμο.

Ο λόγος για τον Δημήτρη Μητσοτάκη, γνωστό επιχειρηματία της περιοχής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Νίκαιας, ο οποίος πήρε τον λόγο για να αναδείξει τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο του μικρομεσαίου εμπορίου.

Η ανακοίνωση του ονόματος προκάλεσε εντύπωση και γέλιο στο κοινό. Ο γνωστός παρουσιαστής Θανάσης Πάτρας, που είχε αναλάβει τον συντονισμό της εκδήλωσης, δεν άφησε τη σύμπτωση να πέσει κάτω, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Φανταστείτε σε συγκέντρωση του Κυριάκου Μητσοτάκη να μιλάει ένας Τσίπρας. Δεν θα το πιστεύατε. Κι όμως, στη συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα μιλάει ένας Μητσοτάκης».

Το «καρφί» του Αλέξη Τσίπρα

Η συνωνυμία δεν έμεινε ασχολίαστη ούτε από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Ανεβαίνοντας στο βήμα για την κεντρική του τοποθέτηση, ο πρώην πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του με ένα σαφές πολιτικό «καρφί» προς τον πολιτικό του αντίπαλο, αξιοποιώντας το εύθυμο στιγμιότυπο:

«Σήμερα είμαι πολύ ευτυχής γιατί είναι η πρώτη φορά που είχαμε έναν Μητσοτάκη που δεν φοβάται το εντιμόμετρο», δήλωσε χαρακτηριστικά, εισπράττοντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκόμενων.

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