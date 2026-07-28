Η ευαισθησία του Λιβάνιου για τους εκπαιδευτικούς, το μπλέξιμο με τα σκουπίδια και ο 33ος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

Ο Μαξιμιλιανός σχολιάζει την πρωτοβουλία Λιβάνιου για τους εκπαιδευτικούς, για την υπόθεση της αποκομιδής σκουπιδιών στην Αττική και τον 33ο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται σε νησιά είναι αυτό της στέγασης. Ο υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος το έχει αντιληφθεί γι’ αυτό και το αρμόδιο υπουργείο έχει ξεκινήσει πρόγραμμα χρηματοδότησης δήμων για τη δημιουργία κατοικιών που θα μπορούν να φιλοξενούν εκπαιδευτικούς, γιατρούς και άλλους δημοσίους υπαλλήλους.

«Θεωρώ ότι το πρόβλημα της στέγης των δημοσίων λειτουργών οι οποίοι μετακινούνται σε περιοχές με στεγαστικό ζήτημα, όπως είναι τα νησιά τα οποία λόγω τουρισμού έχουν μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα, ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να αντιμετωπίσουμε και ως υπουργείο Εσωτερικών», ανέφερε στο Alfavita.

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