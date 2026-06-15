Αλαλούμ με τη μεταγωγή Γιωτόπουλου: Δεν τον δέχθηκαν οι φυλακές Κορυδαλλού – Διανυκτερεύει στη ΓΑΔΑ

Στη ΓΑΔΑ θα περάσει τη νύχτα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς η μεταγωγή του στις φυλακές Κορυδαλλού «μπλόκαρε» λόγω εκκρεμοτήτων στη διαδικασία έκδοσης φυλακιστηρίου.

Σκηνικό διοικητικής σύγχυσης επικράτησε το απόγευμα της Δευτέρας κατά τη μεταγωγή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στις φυλακές Κορυδαλλού, με αποτέλεσμα ο καταδικασμένος για την υπόθεση της «17 Νοέμβρη» να καταλήξει τελικά στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, όπου και θα διανυκτερεύσει.

Παρότι είχε δοθεί εισαγγελική εντολή για την επιστροφή του στη φυλακή και οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη μεταγωγή του με βάση τη σχετική δικαστική απόφαση, η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φυλακές Κορυδαλλού αρνήθηκαν να τον παραλάβουν, καθώς δεν είχε εκδοθεί ακόμη το απαραίτητο φυλακιστήριο και δεν είχαν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες διοικητικές ενέργειες.

Ακολούθησε σειρά συνεννοήσεων μεταξύ των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, χωρίς ωστόσο να βρεθεί άμεση λύση που θα επέτρεπε την παραμονή του στις φυλακές. Έτσι, αποφασίστηκε η επιστροφή του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου θα παραμείνει έως ότου ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Το πρωί της Τρίτης αναμένεται να συνταχθεί η έκθεση σύλληψης και να ολοκληρωθεί η διαδικασία δακτυλοσκόπησης, πριν οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών στον Πειραιά. Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών, αναμένεται να μεταχθεί εκ νέου στις φυλακές Κορυδαλλού.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί η σύλληψή του μετά την αναίρεση της απόφασης αποφυλάκισής του. Αρχικά επιβιβάστηκε σε ταξί υπό διακριτική παρακολούθηση αστυνομικών, ενώ λίγο αργότερα συνελήφθη και μεταφέρθηκε με υπηρεσιακό όχημα, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιστροφής του στη φυλακή.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002 και καταδικάστηκε για σειρά εγκλημάτων που αποδόθηκαν στην τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη». Πρωτόδικα του επιβλήθηκαν 21 φορές ισόβια και επιπλέον πολυετής κάθειρξη, ενώ σε δεύτερο βαθμό καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια. Ο ίδιος έχει διαχρονικά αρνηθεί τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση βασίστηκε σε καταθέσεις συγκατηγορουμένων του.

Η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις, με τις αρμόδιες αρχές να καλούνται πλέον να ολοκληρώσουν τις τυπικές διαδικασίες ώστε να εκτελεστεί η απόφαση επιστροφής του στη φυλακή.

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