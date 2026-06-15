Τέιλορ Πάρκερ: Σκότωσε την έγκυο φίλη της και άρπαξε το μωρό της δεν θα λάβει τελευταίο γεύμα πριν την εκτέλεση

Η Τέιλορ Πάρκερ, καταδικασμένη σε θάνατο για τη δολοφονία εγκύου φίλης της και την αρπαγή του μωρού της, δεν δικαιούται τελευταίο γεύμα στο Τέξας

Τον Οκτώβριο του 2020, η Πάρκερ δολοφόνησε τη Ρίγκαν Σίμονς-Χάνκοκ, μια 21χρονη μητέρα που βρισκόταν στην 35η εβδομάδα της δεύτερης εγκυμοσύνης της. Αφού σκότωσε τη Ρίγκαν, η Πάρκερ αφαίρεσε το αγέννητο παιδί της από την κοιλιά της, ένα κοριτσάκι που επρόκειτο να ονομαστεί Μπράξλιν Σέιτζ Χάνκοκ, με σκοπό να το παρουσιάσει ως δικό της.

Αργότερα, την σταμάτησε από την αστυνομία επειδή οδηγούσε επικίνδυνα. Η τότε 27χρονη είπε στους αστυνομικούς ότι είχε μόλις γεννήσει το μωρό μέσα στο αυτοκίνητό της.Ωστόσο, σύντομα επιβεβαιώθηκε ότι το παιδί ήταν της Ρίγκαν, ενώ η Πάρκερ, η οποία είχε προσποιηθεί ότι ήταν έγκυος, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για φόνο εκ προμελέτης, ανθρωποκτονία και απαγωγή. Η Πάρκερ κρίθηκε αργότερα ένοχη και καταδικάστηκε σε θάνατο στις 9 Νοεμβρίου 2022.

Η υπόθεση μεταφέρθηκε πρόσφατα στο Netflix μέσα από το ντοκιμαντέρ Maternal Instinct, το οποίο αποκάλυψε ότι η Πάρκερ δεν μπορούσε να αποκτήσει παιδιά και είχε σκηνοθετήσει πολλές ψεύτικες εγκυμοσύνες χρησιμοποιώντας διαφορετικές ταυτότητες. Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει επίσης τη συγκλονιστική στιγμή κατά την οποία η οικογένεια της Ρίγκαν ανακάλυψε τη σορό της.

Γιατί η Τέιλορ Πάρκερ δεν θα λάβει τελευταίο γεύμα στη φυλακή;

Όταν έρθει η ώρα της εκτέλεσής της, εκτός αν η ποινή της ανακληθεί ,η Πάρκερ δεν θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα τελευταίο γεύμα. Η πρακτική αυτή έχει καταργηθεί στο Τέξας εξαιτίας των ενεργειών του Λόρενς Ράσελ Μπρούερ. Πριν από την υπόθεσή του, οι θανατοποινίτες μπορούσαν να απολαύσουν ένα γεύμα της επιλογής τους πριν από την εκτέλεση.Ο Μπρούερ, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη ρατσιστικά υποκινούμενη δολοφονία του Τζέιμς Μπερντ Τζούνιορ, εκτελέστηκε τον Σεπτέμβριο του 2011 και του προσφέρθηκε το δικαίωμα να ζητήσει τελευταίο γεύμα.

Ο 44χρονος παρήγγειλε ένα ιδιαίτερα πλούσιο γεύμα, το οποίο περιλάμβανε τηγανητές μπριζόλες κοτόπουλου, τηγανητές μπάμιες με κέτσαπ, ομελέτα με τυρί, κιμά, χαλαπένιος και πιπεριές, καθώς και ένα μπέικον τσίζμπεργκερ με τρία είδη κρέατος, τρεις φαγίτας, μισό κιλό μπάρμπεκιου, μισό καρβέλι λευκό ψωμί, πίτσα meat lovers, ένα λίτρο παγωτό βανίλια Blue Bell, ένα κομμάτι φοντάν φυστικοβούτυρου με θρυμματισμένα φιστίκια και τρεις μπίρες root beer.

Παρά το υπερβολικό αίτημα, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι φρόντισαν να του προσφέρουν το γεύμα. Όταν όμως του το παρέδωσαν, εκείνος δήλωσε ότι δεν πεινούσε.Η συμπεριφορά του προκάλεσε τέτοια αγανάκτηση στις αρχές του Τέξας, ώστε ο γερουσιαστής Τζον Γουίτμαϊρ κατήργησε άμεσα την παράδοση που ίσχυε επί 87 χρόνια. Από εκείνη την ημέρα και μετά, κανένας θανατοποινίτης στο Τέξας δεν δικαιούται «ειδικό τελευταίο γεύμα». Αντί γι’ αυτό, οι κρατούμενοι που πρόκειται να εκτελεστούν λαμβάνουν απλώς το γεύμα που σερβίρεται εκείνη την ημέρα στο εστιατόριο της φυλακής.

Η Πάρκερ σήμερα και η πορεία της ζωής της

Είναι μητέρα δύο παιδιών και φωτογράφος γάμων, έχασε οριστικά τη δυνατότητα να αποκτήσει παιδιά μετά από υστερεκτομή το 2015. Παρά ταύτα, το 2020 προσποιήθηκε ότι ήταν έγκυος, φορώντας ψεύτικη κοιλιά και παρουσιάζοντας μια ανύπαρκτη εγκυμοσύνη στον σύντροφό της και το περιβάλλον της.

Την ίδια περίοδο, η Ρίγκαν Χάνκοκ, την οποία η Πάρκερ γνώριζε από επαγγελματική συνεργασία, ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί της. Στις 9 Οκτωβρίου 2020, η Πάρκερ πήγε στο σπίτι της 21χρονης, τη δολοφόνησε και αφαίρεσε από τη μήτρα της το αγέννητο κοριτσάκι της. Λίγο αργότερα σταμάτησε από αστυνομικούς στο Τέξας, ισχυριζόμενη ότι είχε μόλις γεννήσει, όμως οι έρευνες αποκάλυψαν την αλήθεια και συνελήφθη.

Τον Οκτώβριο του 2022 καταδικάστηκε για φόνο εκ προμελέτης και έναν μήνα αργότερα της επιβλήθηκε η θανατική ποινή. Η Πάρκερ κρατείται σήμερα στη φυλακή Patrick L. O'Daniel Unit στο Γκέιτσβιλ του Τέξας, όπου αναμένει την εκτέλεση της ποινής της. Μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί ημερομηνία εκτέλεσης. Η 33χρονη άσκησε ανεπιτυχώς έφεση κατά της καταδίκης της το 2025. Στη συνέχεια προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, το οποίο απέρριψε το αίτημά της τον Μάιο του 2026.

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