Η σήραγγα 2 χλμ. που θα αλλάξει την ιστορία: Ορίστηκε ημερομηνία κατασκευής της (vid)

Η Νορβηγία ετοιμάζεται να κατασκευάσει το Stad Ship Tunnel, το πρώτο ναυτιλιακό τούνελ στον κόσμο για μεγάλα πλοία.

Η Νορβηγία προετοιμάζεται να ξεκινήσει την κατασκευή του πρώτου ναυτιλιακού τούνελ στον κόσμο, σχεδιασμένου ειδικά για κρουαζιερόπλοια και μεγάλα σκάφη.

Με το όνομα «Stad Ship Tunnel», το έργο βρίσκεται ακόμη σε φάση σχεδιασμού, αν και η έναρξη των εργασιών προβλέπεται για τις αρχές του επόμενου έτους, το 2027.

Η σωτηρία των πλοίων απέναντι στην καταιγίδα

Η υποδομή θα βρίσκεται στη δυτική ακτή της χώρας, κοντά στη χερσόνησο Stadlandet. Πρόκειται για ένα από τα πιο επικίνδυνα τμήματα για τη ναυσιπλοΐα λόγω των ισχυρών ανέμων, των καταιγίδων και των έντονων κυμάτων που δυσκολεύουν καθημερινά το πέρασμα από το ακρωτήριο Stad. Μέχρι τώρα, τα πλοία δεν είχαν άλλη επιλογή από το να παρακάμψουν αυτή την ασταθή περιοχή.

Με τη νέα σήραγγα θα αποφεύγουν αυτό το επικίνδυνο δρομολόγιο και θα κόβουν δρόμο με ασφάλεια από το εσωτερικό. Για τον λόγο αυτό, η ακτοφυλακή της χώρας επιμένει ότι η υποδομή δημιουργείται κυρίως για να εγγυηθεί την ασφάλεια των επιβατών και των σκαφών.

Η δομή θα έχει μήκος που θα κυμαίνεται μεταξύ 1,7 και 1,8 χιλιομέτρων και θα έχει πλάτος 37 μέτρα. Αυτές οι διαστάσεις θα επιτρέψουν την ομαλή διέλευση πλοίων που φτάνουν έως και τα 140 μέτρα μήκος και τους 16.000 τόνους βάρος. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, δεν υπάρχει άλλη παρόμοια κατασκευή στον πλανήτη.

Το οικονομικό κόστος που λίγο έλειψε να «ναυαγήσει» το έργο

Το εκτιμώμενο κόστος της επένδυσης φτάνει περίπου τα 782 εκατ. ευρώ. Αν και το νορβηγικό κοινοβούλιο εξέφρασε την επίσημη υποστήριξή του στο έργο το 2017, έκτοτε οι προϋπολογισμοί υπέστησαν σημαντικές αυξήσεις, προκαλώντας συνεχείς πολιτικές διαμάχες και καθυστερώντας την πρόοδο του έργου.

Οι αρχικές προβλέψεις υπολόγιζαν μια δαπάνη κοντά στα 430 εκατ. ευρώ, όμως μεταγενέστερες εκτιμήσεις ανέβασαν το κόστος πάνω από τα 780 εκατ. ευρώ. Λόγω αυτής της απόκλισης, η κυβέρνηση έπρεπε να επανεξετάσει τη βιωσιμότητα του έργου, φτάνοντας στο σημείο να σκεφτεί να μεταφέρει αυτούς τους πόρους στη συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών.

Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις κατέληξαν τελικά σε συμφωνία, ορίζοντας τον τελικό προϋπολογισμό στα 782 εκατ. ευρώ. Έχοντας ξεπεράσει τα οικονομικά εμπόδια, το έργο προχωρά πλέον σταθερά προς την υλοποίησή του.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ