Φάνης Λαμπρόπουλος: «Έλεγα ότι ο Ιωαννίδης είχε κλείσει σε Άρσεναλ και Φιορεντίνα» - Η αποκάλυψη on air

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε με χιούμορ ότι διέδιδε ψεύτικες πληροφορίες για τη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη, ενώ η Ελένη Βουλγαράκη μίλησε για την πίεση που βίωσε λόγω της σχέσης τους.

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος δεν δίστασε να αποκαλύψει στον αέρα μια σειρά από ευτράπελα περιστατικά που συνδέθηκαν με τη σχέση της Ελένης Βουλγαράκη και του Φώτη Ιωαννίδη, παραδεχόμενος μάλιστα ότι κατά καιρούς διέδιδε ψευδείς πληροφορίες για το ποδοσφαιρικό μέλλον του διεθνούς επιθετικού.

Η Ελένη Βουλγαράκη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», με τους δύο πρώην συνεργάτες να θυμούνται στιγμές από την κοινή τους πορεία στα «Κουνάβια», αλλά και τις αντιδράσεις που προκαλούσε η προσωπική ζωή της παρουσιάστριας στους φιλάθλους.

Με αφορμή τη σχέση της με τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, ο Φάνης Λαμπρόπουλος ανέφερε ότι συχνά δεχόταν ερωτήσεις στον δρόμο για τον Φώτη Ιωαννίδη, λέγοντας χαρακτηριστικά πως εκείνος ήταν που βρέθηκε πολλές φορές στο επίκεντρο των σχολίων των φιλάθλων.

«Όταν ο Ιωαννίδης έβαζε γκολ ή όταν δεν έβαζε, τα άκουγα εγώ», σχολίασε με χιούμορ, προσθέτοντας ότι διασκέδαζε την κατάσταση και συχνά προσποιούνταν πως γνώριζε εκ των έσω τις εξελίξεις γύρω από το ζευγάρι.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έφτασε στο σημείο να επινοεί σενάρια μεταγραφών για τον διεθνή φορ. Όπως είπε, είχε διαδώσει σε γνωστούς και συγγενείς ότι ο ποδοσφαιριστής βρισκόταν κοντά σε μεταγραφή σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, αναφέροντας μεταξύ άλλων την Άρσεναλ και τη Φιορεντίνα.

Η εξομολόγηση προκάλεσε την έκπληξη της Ελένης Βουλγαράκη, η οποία αντέδρασε γελώντας και τον ρώτησε αν πράγματι έκανε κάτι τέτοιο.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια μίλησε για την έντονη πίεση που βίωσε εξαιτίας της δημοσιότητας που συνόδευε τη σχέση της με τον Φώτη Ιωαννίδη. Όπως ανέφερε, υπήρξαν περίοδοι κατά τις οποίες απέφευγε ακόμη και απλές αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς δεχόταν αρνητικά σχόλια ανεξάρτητα από την αγωνιστική πορεία της ομάδας.

«Όταν η κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει, έγινα πιο εσωστρεφής και απέφευγα να μιλάω δημόσια. Ακόμη υπάρχει μια μικρή φοβία, αλλά δεν πρόκειται να καθορίσει τη ζωή μου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση έκλεισε σε πιο ανάλαφρο κλίμα, όταν ο Φάνης Λαμπρόπουλος αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο γάμου του ζευγαριού και ρώτησε την Ελένη Βουλγαράκη αν έχει ήδη αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει τον ρόλο του κουμπάρου, με την ίδια να απαντά χιουμοριστικά, προκαλώντας γέλια στο πλατό.

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