Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το πανό με το μήνυμα «Ρία, θα με παντρευτείς;» που αρνήθηκε να σηκώσει

Το πανό με το μήνυμα «Ρία, θα με παντρευτείς;» που αρνήθηκε να σηκώσει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στη συναυλία της Ρίας Ελληνίδου στη Μύκονο.

Η Ρία Ελληνίδου συνεχίζει την καλοκαιρινή της περιοδεία ανά την Ελλάδα και χθες Τρίτη (21/7) αποθεώθηκε στην Μύκονο, ξεσηκώνοντας τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πετεινάρου για να την απολαύσει live.

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