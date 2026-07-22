Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το πανό με το μήνυμα «Ρία, θα με παντρευτείς;» που αρνήθηκε να σηκώσει
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Το πανό με το μήνυμα «Ρία, θα με παντρευτείς;» που αρνήθηκε να σηκώσει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στη συναυλία της Ρίας Ελληνίδου στη Μύκονο.
Η Ρία Ελληνίδου συνεχίζει την καλοκαιρινή της περιοδεία ανά την Ελλάδα και χθες Τρίτη (21/7) αποθεώθηκε στην Μύκονο, ξεσηκώνοντας τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πετεινάρου για να την απολαύσει live.
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@Photo credits: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ