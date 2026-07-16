Λορέντζο Καριέρε: Συγκινεί ο κουμπάρος του: «Άλλα σχέδια είχαμε… έγινα χίλια κομμάτια»

Ο στενός φίλος και κουμπάρος του Λορέντζο Καριέρε συγκλονίζει με τα λόγια του για την Έλενα Κατραβά και τις τελευταίες δύσκολες στιγμές

Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του Λορέντζο Καριέρε, με συγγενείς και φίλους να τον αποχαιρετούν μέσα από συγκινητικά μηνύματα για τη ζωή, την πορεία και την οικογένεια που δημιούργησε.

Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι Bar του MEGA «έφυγε» από τη ζωή έπειτα από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε τους τελευταίους μήνες, αφήνοντας πίσω τη γυναίκα του, Έλενα Κατραβά και τους δύο γιους τους.

Ο στενός φίλος και κουμπάρος του, Γιάννης Κουτράκης, περιέγραψε τον Λορέντζο Καριέρε ως έναν άνθρωπο που κατάφερε να ξεπεράσει τις δυσκολίες της ζωής και να δημιουργήσει μία αγαπημένη οικογένεια.

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