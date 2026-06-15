Οι ανατριχιαστικές τελευταίες αναρτήσεις της 21χρονης που σκοτώθηκε σε bungee jumping στη Βραζιλία

Οι τελευταίες φωτογραφίες και stories της νεαρής δείχνουν τη γέφυρα και το σημείο του άλματος.

Σοκ έχει προκαλέσει στη Βραζιλία ο θάνατος μιας 21χρονης γυναίκας κατά τη διάρκεια άλματος bungee jumping, όταν -σύμφωνα με τις αρχές και τα τοπικά μέσα- εκτοξεύθηκε από γέφυρα χωρίς να έχει συνδεθεί σωστά με το σχοινί ασφαλείας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη λεγόμενη «Γέφυρα των Σκελετών», στην πόλη Λιμέιρα της πολιτείας του Σάο Πάολο, και έχει καταγραφεί σε βίντεο που δείχνει τη νεαρή να πέφτει στο κενό, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και έρευνα των αρχών.

«Κενά μνήμης» και συλλήψεις

Σύμφωνα με τις βραζιλιάνικες αρχές, έξι άτομα κλήθηκαν για κατάθεση, ενώ τρεις συνελήφθησαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Οι εμπλεκόμενοι φέρεται να δήλωσαν ότι δεν μπορούν να εξηγήσουν πώς παραλείφθηκε το κρίσιμο βήμα της ασφάλισης της 21χρονης, κάνοντας λόγο ακόμη και για «κενό μνήμης» κατά τη διαδικασία προετοιμασίας.

Ένας από τους κατηγορούμενους υποστήριξε ότι η ομάδα δεν είχε αυστηρό καταμερισμό αρμοδιοτήτων, ενώ άλλος ανέφερε ότι αμειβόταν με χαμηλό ποσό ανά άλμα. Όταν ρωτήθηκαν ποιος έκανε τον τελικό έλεγχο ασφαλείας, οι απαντήσεις τους ήταν αποσπασματικές ή αρνητικές.

Οι τελευταίες αναρτήσεις της 21χρονης

Λίγο πριν από το μοιραίο άλμα, η νεαρή είχε ανεβάσει αναρτήσεις στα social media, καταγράφοντας τη γέφυρα και το σημείο από όπου θα πραγματοποιούσε την πτώση.

Σε μία από αυτές έγραψε χαρακτηριστικά: «Ποιος τρελός με άφησε να πηδήξω από μια γέφυρα;», ενώ σε άλλη φωτογράφισε προειδοποιητική πινακίδα κινδύνου.

Σε τρίτη ανάρτηση φαίνονταν τα βραχιολάκια συμμετοχής με φράσεις όπως «Καλώς ήρθατε στα σχοινιά» και «Απογείωση εγκεκριμένη», λίγες ώρες πριν από το δυστύχημα.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Στο βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας, η 21χρονη φαίνεται να φορά τον εξοπλισμό ασφαλείας, ωστόσο το σχοινί δεν είναι συνδεδεμένο κατά την εκκίνηση του άλματος. Μάρτυρες αναφέρουν ότι ακούστηκαν φωνές την ώρα της πτώσης, με χαρακτηριστική κραυγή να προειδοποιεί: «Το σχοινί!».

Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ εξετάζονται και ζητήματα ευθύνης της εταιρείας που οργάνωνε τη δραστηριότητα.

Έρευνα και αντιδράσεις

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη Βραζιλία, με τον δήμο Λιμέιρα να προαναγγέλλει νομικές ενέργειες και να θέτει ζήτημα ελλιπούς ελέγχου της περιοχής όπου πραγματοποιούνται τέτοιες δραστηριότητες.

Την ίδια ώρα, οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων κάνουν λόγο για σοκ και για ένα πρωτοφανές περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε υπάρξει στο παρελθόν αντίστοιχο συμβάν στην επιχείρηση.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για να διαπιστωθεί πώς συνέβη η μοιραία παράλειψη που οδήγησε στον θάνατο της 21χρονης.

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