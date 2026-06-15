Χάος σε μπαρ του Ρεθύμνου: Γροθιές και κλωτσιές μπροστά σε δεκάδες θαμώνες (vid)

Τουλάχιστον έξι άτομα συμμετείχαν στη συμπλοκή που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε νυχτερινό κατάστημα του Ρεθύμνου.

Σκηνές έντονης αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής σε νυχτερινό κατάστημα του Ρεθύμνου, όταν μια διαφωνία μεταξύ νεαρών εξελίχθηκε σε συμπλοκή μπροστά στα μάτια των θαμώνων που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον χώρο.

Βίντεο από το περιστατικό, το οποίο δημοσίευσε η Νέα Κρήτη, καταγράφει τη στιγμή που η ένταση κλιμακώνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με τους εμπλεκόμενους να ανταλλάσσουν γροθιές και κλωτσιές, ενώ γύρω τους επικρατεί αναστάτωση.

Πώς ξέσπασε η συμπλοκή

Σύμφωνα με τις εικόνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τουλάχιστον έξι νεαρής ηλικίας άτομα συμμετείχαν στο επεισόδιο, το οποίο σημειώθηκε ενώ το κατάστημα λειτουργούσε κανονικά και ήταν γεμάτο κόσμο.

Οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούσαν αιφνιδιασμένοι τις σκηνές που εκτυλίσσονταν μπροστά τους, καθώς ο καβγάς εξελισσόταν σε κοινή θέα. Σε ορισμένες στιγμές του βίντεο διακρίνεται η ένταση να κορυφώνεται, με τους εμπλεκόμενους να ανταλλάσσουν συνεχόμενα χτυπήματα.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο τι ακριβώς προηγήθηκε και οδήγησε στη συμπλοκή, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε το επεισόδιο.

Το βίντεο που δημοσίευσε η Νέα Κρήτη έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις εικόνες από τον καβγά να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου λίγες ώρες μετά το συμβάν.

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