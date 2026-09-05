Τι ομάδα ήταν οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας από το 1974 έως σήμερα

Η σχέση πολιτικής και ποδοσφαίρου τραβάει συχνά τα βλέμματα και βρίσκεται στο επίκεντρο των δημοσιογραφικών «σουσού».

Λένε (μεταξύ άλλων) για το ποδόσφαιρο, πως μοιάζει με το όπιο του λαού. Αρκετά απαισιόδοξο και μάλλον αναληθές. Θα μπορούσε να ειπωθεί το ίδιο για την πολιτική βέβαια, και δεν ξέρω αν θα ήταν τόσο αναληθές.

Σε κάθε περίπτωση, οι πρωθυπουργοί της χώρας από το 1974 και ύστερα, ήταν ως επί το πλείστον ποδοσφαιρόφιλοι. Υπάρχουν και οι ελάχιστες εξαιρέσεις.

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