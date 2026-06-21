Άνθρωποι που δεν μιλούν στον εαυτό τους περιγράφουν πώς λειτουργεί το μυαλό τους

Πώς σκέφτονται οι άνθρωποι χωρίς εσωτερικό μονόλογο; Χρήστες των social media περιγράφουν τι συμβαίνει στο μυαλό τους και πώς βιώνουν την καθημερινότητα.

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους γύρω από αυτό το ενδιαφέρον ερώτημα, καθώς όσοι διαθέτουν εσωτερικό μονόλογο συχνά θεωρούν δεδομένο ότι όλοι οι άνθρωποι λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Η πραγματικότητα, ωστόσο, φαίνεται να είναι αρκετά διαφορετική.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι εξαιρετικά πολύπλοκος και υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι σκέψης. Το πώς ακριβώς αναπτύσσεται ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε αποτελεί αντικείμενο μελέτης της ψυχολογίας εδώ και δεκαετίες. Για παράδειγμα, σε ποια γλώσσα σκέφτεται κάποιος που μιλά άπταιστα περισσότερες από μία; Υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται περισσότερο με εικόνες παρά με λέξεις; Και φυσικά, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου συνομιλία με το μέσα τους;

Η συζήτηση στο Reddit

Αυτό ακριβώς το ερώτημα έθεσε ένας χρήστης του Reddit σε σχετική συζήτηση. «Σήμερα είπα στη μητέρα μου ότι δεν έχω εσωτερικό μονόλογο και με κοίταξε σαν να έχω τρία κεφάλια. Είναι συνηθισμένο να έχει κανείς εσωτερικό μονόλογο;», έγραψε. Στη συνέχεια εξήγησε ότι μέχρι τότε πίστευε πως ο εσωτερικός μονόλογος ήταν απλώς ένα αφηγηματικό τέχνασμα που χρησιμοποιείται σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, όπως το Dexter ή το Bridget Jones's Diary, και ξαφνιάστηκε όταν ανακάλυψε ότι πολλοί άνθρωποι πράγματι τον βιώνουν.

Ένας άλλος χρήστης προσπάθησε να εξηγήσει την έννοια με ένα παράδειγμα: «Αν το αφεντικό σου ζητήσει να κάνεις κάτι ακριβώς τη στιγμή που ετοιμάζεσαι να φύγεις από τη δουλειά, δεν σκέφτεσαι μέσα σου “ωχ, τι ταλαιπωρία”, ενώ ταυτόχρονα λες δυνατά “κανένα πρόβλημα, αφεντικό”;» Ο αρχικός χρήστης απάντησε ότι απλώς νιώθει εκνευρισμό, αλλά δεν «μιλά» στον εαυτό του μέσα στο μυαλό του.

Τι ακριβώς είναι όμως ο εσωτερικός μονόλογος;

Η απάντηση είναι πιο σύνθετη απ’ όσο φαίνεται. Σύμφωνα με τον καθηγητή Ψυχολογίας Ράσελ Χέρλμπερτ, ο οποίος μίλησε στην εφημερίδα The Guardian, για πολλούς ανθρώπους ο εσωτερικός μονόλογος είναι ουσιαστικά μια μορφή εσωτερικής ομιλίας. Όταν ακούγεται αυτή η «φωνή» στο μυαλό, πρόκειται συνήθως για τη δική μας φωνή και όχι για κάποιου άλλου. Δεν μοιάζει με αφηγητή ή με ένα ραδιόφωνο που παίζει συνεχώς στο κεφάλι μας.

Αντίθετα, μπορεί να είναι η συνειδητή εσωτερική συνομιλία με τον εαυτό μας: να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας να βγάλει τα σκουπίδια, να σχολιάζουμε μια δυσάρεστη συμπεριφορά που είδαμε στο λεωφορείο ή να αναρωτιόμαστε τι θα φάμε το βράδυ.

Ο Χέρλμπερτ διαπίστωσε ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται σε μια απλή απάντηση «ναι» ή «όχι». Όπως εξηγεί, υπάρχουν άνθρωποι που δεν σκέφτονται ποτέ με λέξεις, άλλοι που σκέφτονται με λέξεις σχεδόν συνεχώς και πολλοί που βιώνουν κάτι ενδιάμεσο. Με πιο απλά λόγια, ορισμένοι άνθρωποι έχουν πιο συχνές εσωτερικές «συζητήσεις» με τον εαυτό τους από άλλους.

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