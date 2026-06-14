Σύγκρουση ελικοπτέρων στη Βραζιλία: 6 νεκροί - Μεγάλες καταστροφές στο Ρίο (vid)

Τραγικό δυστύχημα έχει συγκλονίσει τη Βραζιλία μετά από θανατηφόρα σύγκρουση ελικοπτέρων στον ουρανό του Ρίο ντε Τζανέιρο, με τραγικό απολογισμό 6 νεκρών.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Βραζιλία, όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα πάνω από το Ρίο ντε Τζανέιρο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ανάμεσα στα άτομα που επέβαιναν στα ελικόπτερα βρισκόταν και ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι.

Πτώση σε αντιπροσωπεία οχημάτων, αλλοδαποί οι επιβάτες του ενός ελικοπτέρου

Μετά τη σύγκρουση, τα δύο αεροσκάφη κατέπεσαν στον χώρο στάθμευσης μιας αντιπροσωπείας ηλεκτρικών οχημάτων. Η πτώση προκάλεσε άμεσα πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε και κατέστρεψε τουλάχιστον 20 οχήματα που ήταν σταθμευμένα εκεί.

«Τουλάχιστον έξι θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί, όλοι μεταξύ των επιβαινόντων στο αεροσκάφος που ενεπλάκη στο δυστύχημα», τόνισε σε επίσημη ενημέρωση η πυροσβεστική υπηρεσία.

Six people were killed after two helicopters collided mid-air over Recreio dos Bandeirantes, southwest of Rio de Janeiro, Brazil. pic.twitter.com/e7eR8W5aOq — World Source News (@Worldsource24) June 14, 2026

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Ρίο, Εντουάρντο Καβαλιέρε, προχώρησε σε δηλώσεις: «Ξένοι υπήκοοι επέβαιναν σε ένα από τα δύο ελικόπτερα», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητά τους.

Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, Φάμπιο Κοντρέιρας, δήλωσε στο CNN Brasil ότι οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν ακόμα άγνωστες.

NEW: Six people have died after 2 helicopters collide mid-air in Recreio dos Bandeirantes, Southwest of Rio de Janeiro.



The Fire Department was called at 8:59 am to the accident. One helicopter crashed on the grounds of an abandoned church and the other exploded when it hit the… pic.twitter.com/KjRbsWYHyJ — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 14, 2026

Μόνος ο πιλότος στο δεύτερο ελικόπτερο, κατέληξε και αυτός

Το ένα ελικόπτερο εντοπίστηκε τυλιγμένο στις φλόγες ανάμεσα στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έχοντας πέντε θύματα στο εσωτερικό του. Το δεύτερο ελικόπτερο κατέπεσε σε απόσταση περίπου 100 μέτρων μακριά, μεταφέροντας μόνο τον πιλότο του, ο οποίος επίσης έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού υψωνόταν πάνω από την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, την ώρα που πολλά οχήματα συνέχιζαν να φλέγονται.

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