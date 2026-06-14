Σύγκρουση ελικοπτέρων στη Βραζιλία: 6 νεκροί - Μεγάλες καταστροφές στο Ρίο (vid)

Επιμέλεια:  Νίκος Δενδρινός
Σύγκρουση ελικοπτέρων στη Βραζιλία: 6 νεκροί - Μεγάλες καταστροφές στο Ρίο (vid)
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Τραγικό δυστύχημα έχει συγκλονίσει τη Βραζιλία μετά από θανατηφόρα σύγκρουση ελικοπτέρων στον ουρανό του Ρίο ντε Τζανέιρο, με τραγικό απολογισμό 6 νεκρών.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Βραζιλία, όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα πάνω από το Ρίο ντε Τζανέιρο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ανάμεσα στα άτομα που επέβαιναν στα ελικόπτερα βρισκόταν και ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι.

Πτώση σε αντιπροσωπεία οχημάτων, αλλοδαποί οι επιβάτες του ενός ελικοπτέρου

Μετά τη σύγκρουση, τα δύο αεροσκάφη κατέπεσαν στον χώρο στάθμευσης μιας αντιπροσωπείας ηλεκτρικών οχημάτων. Η πτώση προκάλεσε άμεσα πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε και κατέστρεψε τουλάχιστον 20 οχήματα που ήταν σταθμευμένα εκεί.

«Τουλάχιστον έξι θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί, όλοι μεταξύ των επιβαινόντων στο αεροσκάφος που ενεπλάκη στο δυστύχημα», τόνισε σε επίσημη ενημέρωση η πυροσβεστική υπηρεσία.

 

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Ρίο, Εντουάρντο Καβαλιέρε, προχώρησε σε δηλώσεις: «Ξένοι υπήκοοι επέβαιναν σε ένα από τα δύο ελικόπτερα», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητά τους.

Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, Φάμπιο Κοντρέιρας, δήλωσε στο CNN Brasil ότι οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν ακόμα άγνωστες.

Μόνος ο πιλότος στο δεύτερο ελικόπτερο, κατέληξε και αυτός

Το ένα ελικόπτερο εντοπίστηκε τυλιγμένο στις φλόγες ανάμεσα στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έχοντας πέντε θύματα στο εσωτερικό του. Το δεύτερο ελικόπτερο κατέπεσε σε απόσταση περίπου 100 μέτρων μακριά, μεταφέροντας μόνο τον πιλότο του, ο οποίος επίσης έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού υψωνόταν πάνω από την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, την ώρα που πολλά οχήματα συνέχιζαν να φλέγονται.

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