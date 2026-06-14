Σπουδαία ανακάλυψη: Αρχαιολόγοι εντόπισαν τη «χαμένη Ατλαντίδα» της Ευρώπης έπειτα από 8.500 χρόνια

Αν και αρκετοί ειδικοί θεωρούν ότι η Ατλαντίδα δεν υπήρξε ποτέ, μία νέα ανακάλυψη «αναζωπυρώνει» τη συζήτηση.

Ο θρύλος της Ατλαντίδας εξακολουθεί να συναρπάζει ιστορικούς και αρχαιολόγους, με πολλούς να αναζητούν εδώ και δεκαετίες ίχνη ενός πολιτισμού που, σύμφωνα με τις παραδόσεις, χάθηκε κάτω από τη θάλασσα.

Αν και αρκετοί ειδικοί θεωρούν ότι η Ατλαντίδα δεν υπήρξε ποτέ, η ανακάλυψη μίας προϊστορικής παράκτιας κοινότητας στη Δανία επαναφέρει τη συζήτηση γύρω από πόλεις που εξαφανίστηκαν εξαιτίας της ανόδου της στάθμης της θάλασσας.

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