Έκαναν γεωτρήσεις 3.000 μέτρα κάτω από την Ανταρκτική και βρήκαν χρονοκάψουλα 1,2 εκ. ετών

Επιστήμονες ανακάλυψαν μια άγνωστη μέγα-δομή από διασυνδεδεμένες λεκάνες κάτω από τους πάγους της Ανταρκτικής.

Διεθνής ομάδα επιστημόνων επιβεβαίωσε την ύπαρξη μιας τεράστιας επαρχίας υποπαγετωδών λεκανών στην Ανατολική Ανταρκτική, η οποία σχηματίστηκε από την περιστροφική έκταση του φλοιού πριν από τη διάσπαση της υπερήπειρου Γκοντβάνα.

Τα ευρήματα που σχετίζονται με αυτήν την τεράστια γεωλογική δομή σε σχήμα βεντάλιας, η οποία βρίσκεται κάτω από πάγο πάχους άνω των 3.000 μέτρων, δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature Geoscience. Η άγνωστη μέχρι πρότινος μέγα-δομή ονομάστηκε «Επαρχία Λεκανών σε Σχήμα Βεντάλιας της Ανατολικής Ανταρκτικής».

Για δεκαετίες, οι επιστήμονες μελετούσαν μεμονωμένα διάφορα υπόγεια γεωγραφικά χαρακτηριστικά της Ανταρκτικής, όπως τη λεκάνη Wilkes, τη λεκάνη Aurora ή το βύθισμα που φιλοξενεί τη διάσημη λίμνη Vostok.

Ο σκελετός μιας ηπείρου σε σχήμα βεντάλιας

Ωστόσο, η νέα μελέτη, συνδυάζοντας δεδομένα από γεωτρήσεις, ραντάρ διείσδυσης πάγου, μαγνητισμό και βαρύτητα, αποκάλυψε ότι όλες αυτές οι δομές αποτελούν μέρος ενός ενιαίου και απέραντου διασυνδεδεμένου συστήματος, το οποίο θα βοηθήσει στην ακριβέστερη πρόβλεψη της ανταπόκρισης των πάγων στην κλιματική αλλαγή και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Η δομή αποτελείται από περισσότερες από 30 βαθιές λεκάνες που ακτινοβολούν από ένα κεντρικό σημείο κοντά στον Νότιο Πόλο και εκτείνονται σε χιλιάδες χιλιόμετρα. Ιδωμένες από ψηλά σε έναν ανάγλυφο χάρτη, έχουν το τέλειο σχήμα μιας ανοιχτής βεντάλιας χεριού ή ενός χεριού με τεντωμένα δάχτυλα.

Οι γεωλόγοι εξηγούν ότι αυτή η μορφή δημιουργήθηκε μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται κατανεμημένη περιστροφική έκταση. Σε αυτή την περίπτωση, ο φλοιός της Γης τεντώθηκε και διασπάστηκε από αυτόν τον κεντρικό άξονα, με αποτέλεσμα η δομή να αποτελεί σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα παραδείγματα έκτασης του ηπειρωτικού φλοιού που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Γη.

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