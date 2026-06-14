Δύο Σουηδοί σκηνοθέτες δημιούργησαν το «Logistics», μια πειραματική ταινία διάρκειας 857 ωρών που καταγράφει σε πραγματικό χρόνο την αντίστροφη διαδρομή ενός προϊόντος από την Κίνα στην Ευρώπη.

Ανεξάρτητα από το πόσο σινεφίλ είναι κάποιος, το να καθίσει να παρακολουθήσει μια ταινία που ξεπερνά τις 2,5 ή 3 ώρες απαιτεί μια «προκαταβολική» εγγύηση ότι πρόκειται για αριστούργημα.

Ταινίες όπως ο Νονός, το Fight Club, το Trainspotting ή Η λίστα του Σίντλερ δικαιολογούν τον χρόνο τους. Τι γίνεται όμως όταν μια ταινία διαρκεί 857 ώρες;

Ο απόλυτος κινηματογραφικός μαραθώνιος

Το μακρινό 2012, δύο σκηνοθέτες από τη Σουηδία, ο Ντάνιελ Άντερσον και η Έρικα Μάγκνουσον, αποφάσισαν να ξεπεράσουν κάθε όριο συμβατικής διάρκειας. Δημιούργησαν το Logistics (ή Logistics Art Project), μια πειραματική ταινία που έκανε πρεμιέρα στη Σουηδία και στη συνέχεια προβλήθηκε σε διάφορες χώρες του κόσμου.

Η συνολική της διάρκεια αγγίζει τα 51.420 λεπτά. Για να το συνειδητοποιήσει κανείς, μιλάμε για 857 ώρες ή 35 ημέρες και 17 ώρες συνεχούς προβολής. Το γεγονός αυτό την κατατάσσει επίσημα ως το μεγαλύτερο σε διάρκεια φιλμ που δημιουργήθηκε ποτέ στην ιστορία του κινηματογράφου.

Η υπόθεση του Logistics

Το Logistics δεν έχει σενάριο, ηθοποιούς ή πλοκή με τη συμβατική έννοια. Η ιδέα των δημιουργών γεννήθηκε από ένα πολύ απλό, καθημερινό ερώτημα: «Από πού προέρχονται όλα αυτά τα ηλεκτρονικά αντικείμενα που χρησιμοποιούμε;»

Για να απαντήσουν, αποφάσισαν να καταγράψουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής μιας απλής συσκευής: ενός βηματομετρητή. Η ταινία ξεκινάει από ένα κατάστημα λιανικής στη Στοκχόλμη, όπου πωλείται η συσκευή. Από εκεί, η κάμερα κινείται χρονικά προς τα πίσω, ακολουθώντας τη διαδρομή της συσκευής σε πραγματικό χρόνο.

Ο θεατής επιβιβάζεται σε ένα φορτηγό διανομής, μετά σε ένα εμπορικό τρένο, στη συνέχεια σε ένα τεράστιο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και, τελικά, φτάνει στο εργοστάσιο κατασκευής στην περιοχή Μπαοάν της Κίνας.

Αυτή η καταγραφή σε πραγματικό χρόνο προσφέρει μια απόλυτα ρεαλιστική, αλλά και εξαντλητική οπτική της παγκοσμιοποιημένης αγοράς, δείχνοντας τον χρόνο, τον κόπο και την απόσταση που απαιτείται για να φτάσει ένα φτηνό προϊόν στα χέρια του δυτικού καταναλωτή.

Για τους... βιαστικούς υπάρχει και η άλλη εκδοχή

Αν προφανώς δεν διαθέτετε περισσότερο από έναν μήνα για να δείτε το πλήρες έργο... μονορούφι, οι δημιουργοί έχουν προνοήσει. Έχουν κυκλοφορήσει και μια εξαιρετικά συμπυκνωμένη, «σύντομη» εκδοχή του Logistics, η οποία διαρκεί μόλις 72 λεπτά.

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