Ταϊλάνδη: Αποθέωση αστυνομικού που βοήθησε γυναίκα που θεωρούνταν «δαιμονισμένη»

Ένας αστυνομικός στην Ταϊλάνδη εισέπραξε τα εύσημα στα social media, όταν χειρίστηκε με ιδιαίτερη ευαισθησία μια γυναίκα που οι κάτοικοι πίστευαν ότι ήταν «δαιμονισμένη».

Ένας αστυνομικός στη βόρεια Ταϊλάνδη έγινε αντικείμενο επαίνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έπειτα από τον ασυνήθιστο τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε ένα περιστατικό που οι κάτοικοι της περιοχής απέδιδαν σε κατάληψη του πνεύματος από «δαίμονες».

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 1ης Ιουνίου στην επαρχία Λαμπούν, όταν οι Αρχές έλαβαν αναφορές για μια γυναίκα που παρουσίαζε αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά και φαινόταν να έχει χάσει τον έλεγχο του εαυτού της. Σύμφωνα με τους κατοίκους, η κατάστασή της ενδεχομένως συνδεόταν με το «Phi Ka», ένα πνεύμα της λαϊκής παράδοσης της βόρειας Ταϊλάνδης, το οποίο θεωρείται ότι μπορεί να καταλάβει ανθρώπους.

Η προσέγγισή του

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο υποδιοικητής του τοπικού αστυνομικού τμήματος, υπολοχαγός Τανάκορν Τατσαναγουετίν, επέλεξε να μη συγκρουστεί με τις πεποιθήσεις των κατοίκων. Αντίθετα, αποφάσισε να προσεγγίσει την κατάσταση λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές παραδόσεις και αντιλήψεις.

Καθώς μιλούσε στη γυναίκα και προσπαθούσε να την καθησυχάσει, υιοθέτησε τον ρόλο ενός παραδοσιακού πνευματικού θεραπευτή, με στόχο να μειώσει την ένταση και να τη βοηθήσει να ηρεμήσει. Σύμφωνα με την αστυνομία, η προσέγγιση αποδείχθηκε αποτελεσματική, καθώς η γυναίκα άρχισε σταδιακά να ανακτά την ψυχραιμία της και να ελέγχει ξανά τη συμπεριφορά της. Αργότερα μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο σπίτι της.

Οι δηλώσεις του αστυνομικού

Ο ίδιος ο αστυνομικός δήλωσε ότι το έργο της αστυνομίας δεν περιορίζεται μόνο στην επιβολή του νόμου. «Μερικές φορές η αστυνόμευση έχει να κάνει με την καρδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι όταν οι άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση φόβου ή αγωνίας και οι πεποιθήσεις τους αποτελούν μέρος της αντίληψής τους για όσα συμβαίνουν, οι Αρχές οφείλουν να τους προσφέρουν αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς.

Η ιστορία έγινε γρήγορα viral στην Ταϊλάνδη, με πολλούς χρήστες των κοινωνικών δικτύων να επαινούν τον αστυνομικό για την ψύχραιμη και ανθρώπινη διαχείριση του περιστατικού, καθώς και για τον σεβασμό που έδειξε απέναντι στις τοπικές πολιτισμικές παραδόσεις.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ