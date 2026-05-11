22χρονος στην Ταϊλάνδη έβαλε φωτιά σε δάσος γιατί βαριόταν: «Ήθελα απλώς να διασκεδάσω»

Βαριέσαι; Δεν έχεις τι να κάνεις; Πάντως ΜΗΝ ακολουθήσεις το παράδειγμα 22χρονου Ταϊλανδού που έβαλε φωτιά σε ολόκληρο δάσος απλώς για να... διασκεδάσει.

Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη στην Ταϊλάνδη από την ομολογία ενός 22χρονου, ο οποίος παραδέχθηκε ότι έθεσε σκόπιμα φωτιά σε δασική έκταση στην επαρχία Φιτσανουλόκ, αναζητώντας λίγη «ψυχαγωγία» επειδή δεν είχε τίποτα άλλο να κάνει.

Η σύλληψη του 22χρονου εμπρηστή: «Ήθελα απλώς να διασκεδάσω»

Δασοφύλακες που περιπολούσαν στο δάσος Kaeng Hat Oi εντόπισαν τον νεαρό άνδρα να κινείται ύποπτα στην περιοχή μετά από αλλεπάλληλες αναφορές για εστίες φωτιάς. Στην κατοχή του βρέθηκε ένας αναπτήρας και, καθώς δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την παρουσία του εκεί, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για ανάκριση.

Εκεί, ο 22χρονος ομολόγησε τις πράξεις του με μια αφοπλιστικά κυνική δήλωση: «Ήθελα απλώς να διασκεδάσω. Δεν είχα τι να κάνω και έβαλα τη φωτιά για να δω τους δασοφύλακες να τρέχουν να την σβήσουν. Έδρασα απερίσκεπτα».

Ο δράστης μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Chat Trakan, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για καταστροφή φυσικών πόρων. Παραμένει υπό κράτηση, ενώ οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη τις ποινές που αντιμετωπίζει, οι οποίες αναμένονται αυστηρές δεδομένης της κρισιμότητας της περιόδου για τις δασικές πυρκαγιές στη χώρα.

Πρωτοφανής περίπτωση σε μία χώρα που... πονάει

Ενώ η Ταϊλάνδη δίνει καθημερινά μάχη με πολυάριθμες πυρκαγιές που οφείλονται είτε σε φυσικά αίτια είτε σε αμέλεια, αυτή είναι πιθανώς η πρώτη φορά που καταγράφεται περιστατικό εμπρησμού δάσους με μοναδικό κίνητρο την προσωπική διασκέδαση.

Παρόμοια περιστατικά «ψυχαγωγικών» εμπρησμών έχουν αναφερθεί στο παρελθόν μόνο σε περιπτώσεις πυρκαγιών σε κατοικίες, καθιστώντας την πράξη του 22χρονου μια νέα και ιδιαίτερα επικίνδυνη πρόκληση για τις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος.

