Ο εξωπλανήτης όπου σύννεφα ορυκτών το πρωί εμφανίζονται και το βράδυ εξαφανίζονται

WASP-94A b: Ο παράξενος εξωπλανήτης που δημιουργεί σύννεφα ορυκτών που διαλύονται μέσα σε μία ημέρα.

Νέες παρατηρήσεις από το Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb αποκάλυψαν ένα ασυνήθιστο φαινόμενο στον εξωπλανήτη WASP-94A b, όπου σύννεφα αποτελούμενα από ορυκτά υλικά σχηματίζονται στην πρωινή πλευρά του πλανήτη και εξαφανίζονται καθώς προχωρά η ημέρα.



Ο WASP-94A b ανακαλύφθηκε το 2014 και ανήκει στην κατηγορία των «καυτών Διών» , δηλαδή γιγάντιων αέριων πλανητών που περιφέρονται πολύ κοντά στα μητρικά τους άστρα. Βρίσκεται περίπου 689 έτη φωτός από τη Γη και ολοκληρώνει μία περιφορά γύρω από το άστρο του σε περίπου τέσσερις ημέρες.

Προηγούμενες μελέτες είχαν υποδείξει ότι η ατμόσφαιρά του περιείχε ασυνήθιστα μεγάλες ποσότητες άνθρακα και οξυγόνου, γεγονός που είχε προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο σχηματισμού του. Ωστόσο, οι νεότερες παρατηρήσεις έδειξαν ότι οι συγκεντρώσεις των στοιχείων αυτών είναι σημαντικά χαμηλότερες από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί και συμβαδίζουν με τα σημερινά μοντέλα πλανητικού σχηματισμού.

Πώς σχηματίζονται και εξαφανίζονται τα νέφη ορυκτών;

Χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του James Webb, οι ερευνητές κατάφεραν να μελετήσουν ξεχωριστές περιοχές της ατμόσφαιρας του πλανήτη και να διαπιστώσουν σημαντικές διαφορές μεταξύ της πρωινής και της απογευματινής πλευράς του.

Στην περιοχή όπου αρχίζει η ημέρα εντοπίστηκαν πυκνά νέφη πλούσια σε πυριτικά ορυκτά μαγνησίου, υλικά που αποτελούν βασικά συστατικά πολλών πετρωμάτων. Αντίθετα, στην πλευρά όπου η ημέρα πλησιάζει στο τέλος της, τα νέφη αυτά είναι αισθητά λιγότερα ή απουσιάζουν σχεδόν εντελώς.

Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι η ακριβής χημική σύσταση των νεφών δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί με βεβαιότητα. Εκτός από πυριτικά ορυκτά μαγνησίου, ενδέχεται να περιλαμβάνουν φορστερίτη ή χαλαζία.

Ο πλανήτης είναι παλιρροϊκά κλειδωμένος, γεγονός που σημαίνει ότι το ίδιο ημισφαίριο παραμένει διαρκώς στραμμένο προς το άστρο του. Ως αποτέλεσμα, η ημερήσια πλευρά του φτάνει σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 1.000 βαθμούς Κελσίου.

Οι ερευνητές εκτιμούν:

Είτε ότι τα σύννεφα πιθανότατα εξατμίζονται όταν μεταφέρονται προς τις θερμότερες περιοχές της ατμόσφαιρας

Είτε ότι ισχυρά ατμοσφαιρικά ρεύματα τα μετακινούν σε βαθύτερα στρώματα, όπου παύουν να είναι ορατά.

Η ανακάλυψη προσφέρει νέα στοιχεία για τη δυναμική των ατμοσφαιρών στους «καυτούς Δίες» και αναμένεται να βοηθήσει τους αστρονόμους να κατανοήσουν καλύτερα τα ακραία καιρικά φαινόμενα που επικρατούν σε αυτούς τους κόσμους.

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