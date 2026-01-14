Μάντης «προέβλεψε» κλοπή και… την έκανε ο ίδιος: Συνελήφθη έξω από ναό

Απίστευτη υπόθεση στην Ταϊλάνδη, όπου μάντης προέβλεψε κακοτυχία και απώλεια αντικειμένου σε νεαρή γυναίκα, για να της κλέψει ο ίδιος το κινητό λίγη ώρα αργότερα.

Ψευτο-μάντης στην πόλη Πατάγια της Ταϊλάνδης έκλεψε το κινητό τηλέφωνο μίας γυναίκας, αφού πρώτα είχε «προβλέψει» πως θα είχε κακή τύχη κι ότι ένα απ' τα υπάρχοντά της θα κλαπεί.

Η αστυνομία της πόλης τον συνέλαβε πρόσφατα, την ώρα που εκείνη προσευχόταν σε ναό, μόνο και μόνο για να επιβεβαιώσει τη δική του πρόβλεψη.

Πως ο ψευτο-μάντης την «τύλιξε στα δίχτυα του»

Η 19χρονη Πιμ φέρεται να λυπήθηκε τον κακομαθημένο και πρόχειρα ντυμένο μάντη που προσέφερε τις υπηρεσίες του έξω απ' τον ναό και σταμάτησε να μάθει τι της επιφυλάσσει η νέα χρονιά.

Ο 38χρονος Ουντομσάπ Μουανγκκάου, χρησιμοποίησε μία τράπουλα για να «διαβάσει» το μέλλον της και την προειδοποίησε ότι την περιμένει κακοτυχία και απώλεια ενός πολύτιμου αντικειμένου στο άμεσο μέλλον. Παράλληλα, της πρότεινε να αποτρέψει αυτά τα γεγονότα έναντι χρηματικής αμοιβής, αλλά εκείνη αρνήθηκε.

Η πιτσιρίκα συνέχισε κανονικά τη μέρα της και μπήκε σε ναό, ώστε να προσευχηθεί. Λίγο αργότερα συνειδητοποίησε ότι το iPhone της είχε... εξαφανιστεί. Θυμούμενη την πρόβλεψη του μάντης, επέστρεψε αμέσως για τον αντιμετωπίσει, κατηγορώντας τον ότι της το έκλεψε.

Εκείνος, όπως ήταν αναμενόμενο, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή και της είπε πως η κλοπή ήταν η απόλυτη επιβεβαίωση των όσων της είχε πει πριν λίγα λεπτά. Μάλιστα, είχε και το θράσος να περιγράψει ακόμη και την... εμφάνιση του υποτιθέμενου κλέφτη.

Ξεσκεπάστηκε η απάτη: Βρέθηκε το κινητό στα πράγματά του

Η Πιμ δεν πείστηκε και άρχισε να φωνάζει, με αποτέλεσμα οι περαστικοί να σπεύσουν σε βοήθεια. Κάποιοι, ψάχνοντας τα πράγματά του, βρήκαν το iPhone στον πάτο ενός κουτιού για μάσκες προσώπου.

Αντιμέτωπος με αδιάσειστα, πια, στοιχεία, ο «μάντης» ικέτεψε το θύμα να μην υποβάλει μήνυση, υποστηρίζοντας πως ήταν η πρώτη φορά που διέπραττε κάτι τέτοιο και ότι το έκανε επειδή είχε ανάγκη τα χρήματα.

Όμως, η 19χρονη δεν πείστηκε και κάλεσε την αστυνομία. Η συνέχεια δεν κρύβει κάτι το ιδιαίτερο, αφού ο 38χρονος συνελήφθη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ