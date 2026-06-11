Ομόνοια: Συνελήφθη περιπτεράς ο οποίος πωλούσε ναρκωτικά (vid)

Συνελήφθησαν ο 64χρονος υπάλληλος, ο 29χρονος αγοραστής και ο 36χρονος ιδιοκτήτης του περιπτέρου.

Μια υπόθεση που ξεκίνησε από αστυνομική περιπολία στην περιοχή της Ομόνοιας έφερε στο φως ένα διαφορετικό «προϊόν» πίσω από τον πάγκο περιπτέρου. Αστυνομικοί του Σχεδίου Αριάδνη συνέλαβαν έναν 64χρονο υπάλληλο, ο οποίος φέρεται να προμήθευε πελάτη με ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, έναντι χρηματικού ποσού.

Το περιστατικό έγινε το απόγευμα της Δευτέρας, όταν οι αστυνομικοί που κινούνταν στην περιοχή εντόπισαν τον 64χρονο να δίνει ναρκωτική ουσία σε 29χρονο αλλοδαπό. Η συναλλαγή, σύμφωνα με την αστυνομία, έγινε εκείνη τη στιγμή, με τον πελάτη να καταβάλλει χρήματα για την προμήθεια της ποσότητας.

Το περίπτερο που έκρυβε χασίς

Μετά τη σύλληψη του υπαλλήλου και του 29χρονου, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στο περίπτερο. Εκεί, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 251 γραμμάρια αποξηραμένης κατεργασμένης κάνναβης, καθώς και 18 ml καπνικό κανναβινέλαιο.

Στην υπόθεση εμπλέκεται και ο 36χρονος ιδιοκτήτης του περιπτέρου, ο οποίος επίσης συνελήφθη. Σε βάρος των τριών σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η εικόνα που περιγράφουν οι Αρχές είναι εκείνη ενός περιπτέρου που, πέρα από τα συνηθισμένα προϊόντα της καθημερινότητας, φέρεται να χρησιμοποιούνταν και ως σημείο προμήθειας ναρκωτικών. Δεν μιλάμε για μια τυχαία ποσότητα που βρέθηκε στην κατοχή κάποιου, αλλά για ναρκωτικά που, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν μέσα στην επιχείρηση και κατασχέθηκαν κατά την έρευνα.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση εντάσσεται στις δράσεις του Σχεδίου Αριάδνη, που αφορά στοχευμένους ελέγχους σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας και ειδικά σε σημεία με αυξημένη παραβατικότητα.

Το περιστατικό στην Ομόνοια έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ελέγχων της ΕΛ.ΑΣ. στο κέντρο της πρωτεύουσας, όπου οι αστυνομικές επιχειρήσεις έχουν γίνει πιο συχνές το τελευταίο διάστημα.

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