Η ιστορία της Μακένζι Σιρίλα: Από την καταδίκη για διπλή ανθρωποκτονία στη δουλειά στη φυλακή

Η υπόθεσή της επανήλθε πρόσφατα στο προσκήνιο μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «The Crash», το οποίο παρουσιάζει τα γεγονότα που οδήγησαν στην καταδίκη της.

Η Μακένζι Σιρίλα, είναι μία νεαρή γυναίκα που εκτίει ποινή φυλάκισης για τον θάνατο δύο επιβατών σε τροχαίο δυστύχημα το 2022 στις ΗΠΑ, ξεκίνησε να εργάζεται μέσα στη φυλακή, την ώρα που συνεχίζει τις προσπάθειες να ανατρέψει την καταδίκη της.

Το ενδιαφέρον για την υπόθεσή της αναζωπυρώθηκε πρόσφατα με την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «The Crash», το οποίο αναλύει τα γεγονότα που κατέληξαν στην φυλάκισή της.

Το δυστύχημα που συγκλόνισε τις ΗΠΑ

Τον Ιούλιο του 2022, η Σιρίλα, η οποία τότε ήταν 17 ετών, οδηγούσε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ο σύντροφός της, Ντόμινικ Ρούσο, και ο φίλος τους, Ντάβιον Φλάναγκαν. Το όχημα προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε τοίχο, με αποτέλεσμα οι δύο νεαροί να χάσουν τη ζωή τους, ενώ η ίδια επέζησε.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι εισαγγελικές αρχές υποστήριξαν ότι η σύγκρουση προκλήθηκε σκόπιμα. Η Σιρίλα αρνήθηκε τον ισχυρισμό και υποστήριξε ότι επρόκειτο για δυστύχημα. Το 2023 κρίθηκε ένοχη για δύο ανθρωποκτονίες και καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης από 15 χρόνια έως ισόβια.

Η νέα της εργασία στη φυλακή

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 21χρονη πλέον Σιρίλα εργάζεται στην υπηρεσία σίτισης του σωφρονιστικού καταστήματος όπου κρατείται στο Οχάιο.

Τα καθήκοντά της σχετίζονται με την προετοιμασία και τη διανομή γευμάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων εργασίας που λειτουργούν εντός των φυλακών. Οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αμοιβή ή το ωράριό της.

Συνεχίζει τις προσφυγές

Παράλληλα με την καθημερινότητά της στη φυλακή, η Σιρίλα εξακολουθεί να επιδιώκει την επανεξέταση της υπόθεσής της.

Οι δικηγόροι της έχουν καταθέσει νέα αιτήματα, υποστηρίζοντας ότι η έφεσή της απορρίφθηκε για διαδικαστικούς λόγους και ζητώντας από τα δικαστήρια να εξετάσουν εκ νέου την υπόθεση.

Από την πλευρά τους, οι εισαγγελικές αρχές επιμένουν ότι η καταδίκη ήταν ορθή και ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο δικαιολογούν πλήρως την απόφαση που εκδόθηκε.

Μέχρι να υπάρξει κάποια νέα δικαστική εξέλιξη, η Μακένζι Σιρίλα παραμένει κρατούμενη στις φυλακές του Οχάιο, όπου εκτίει την ποινή της.

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