Βρήκαν την καλύτερη δουλειά στο σύμπαν: Πληρώνονται 50.000 δολάρια για να δουν όλα τα ματς του Μουντιάλ

Δύο Αμερικανοί content creators θα δουν και τα 104 ματς του Μουντιάλ από ένα γυάλινο κουτί στην Times Square και θα αμειφθούν με 50.000 δολάρια για την εμπειρία αυτή.

Για χιλιάδες φίλους του ποδοσφαίρου, η ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλα τα παιχνίδια ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου μοιάζει με άπιαστο όνειρο. Για δύο Αμερικανούς content creators, όμως, το όνειρο έγινε πραγματικότητα και μάλιστα με αμοιβή 43.000 ευρώ.

Οι Austin Franklin και Kevin Akoto επιλέχθηκαν ανάμεσα σε χιλιάδες υποψηφίους για τη θέση των «Chief World Cup Watchers», μιας πρωτοβουλίας της Fox One, η οποία αναζητούσε τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρόφιλους της χώρας. Οι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν να υποβάλουν βίντεο εξηγώντας γιατί άξιζαν να επιλεγούν για τη συγκεκριμένη αποστολή. Η ανταπόκριση ήταν τόσο μεγάλη, ώστε οι διοργανωτές αποφάσισαν τελικά να επιλέξουν δύο νικητές αντί για έναν.

Ο γυάλινος «κύβος» που θα παρακολουθήσουν τους αγώνες

Οι δύο τυχεροί θα παρακολουθήσουν ζωντανά και τα 104 παιχνίδια του Μουντιάλ 2026 από ένα ειδικά διαμορφωμένο γυάλινο «κύβο» στην Times Square, της Νέας Υόρκης. Παράλληλα, θα καταγράφουν τις αντιδράσεις τους και θα δημιουργούν περιεχόμενο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Το έργο τους μόνο εύκολο δεν θα είναι. Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο φιλοξενείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία της διοργάνωσης, με 48 εθνικές ομάδες και συνολικά 104 αγώνες μέσα σε διάστημα 39 ημερών.

Οι αντιδράσεις τους

Ο Austin Franklin δήλωσε ότι ακόμη δυσκολεύεται να πιστέψει πως επιλέχθηκε για τη θέση, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία «ονειρική», ενώ ο Kevin Akoto ανέφερε ότι ο χαρακτηρισμός «δουλειά των ονείρων» ίσως δεν αρκεί για να περιγράψει αυτό που θα ζήσει το επόμενο διάστημα.

Οι δύο δημιουργοί περιεχομένου θα έχουν κυριολεκτικά θέση στην πρώτη γραμμή της ποδοσφαιρικής γιορτής, παρακολουθώντας κάθε λεπτό δράσης του Μουντιάλ και μεταφέροντας την εμπειρία τους στους φιλάθλους σε πραγματικό χρόνο.

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