Τηλεθέαση: Η σειρά που παραλίγο να «γκρεμίσει» το Μουντιάλ
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Θρίλερ στην τηλεθέαση, το Μουντιάλ 2026 έπιασε κορυφή, αλλά μια κωμική σειρά έκανε την έκπληξη. Δείτε τα νούμερα.
Ητηλεθέαση της Παρασκευής (12/6) μετατράπηκε σε μια απρόσμενη τηλεοπτική αρένα για δύο. Τα μηχανάκια της AGB πήραν φωτιά, αποδεικνύοντας πως το ποδόσφαιρο μπορεί να είναι «βασιλιάς», αλλά το τηλεοπτικό κοινό κρύβει εκπλήξεις.
Η στρογγυλή θεά έφερε την πρωτιά στην ΕΡΤ2 με τον αγώνα Καναδάς – Βοσνία για το Μουντιάλ 2026 να κλειδώνει στο 22,9% στο δυναμικό κοινό. Όμως, το πραγματικό ντέρμπι παίχτηκε αλλού...
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