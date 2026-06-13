Το UFO σε σχήμα πατάτας που είδαν στρατιώτες πάνω από βουνό στο Κολοράντο

Πέντε στρατιωτικοί στις ΗΠΑ ανέφεραν ότι είδαν ένα παράξενο αντικείμενο σε σχήμα πατάτας πάνω από βουνό στο Κολοράντο.

Ένα από τα πιο παράξενα περιστατικά που περιλαμβάνονται στα νέα αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ για τα ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα δεν έχει βίντεο, δεν έχει φωτογραφίες και δεν αποδεικνύει εξωγήινη ζωή. Έχει όμως μια περιγραφή που δύσκολα περνά απαρατήρητη: ένα αντικείμενο σε σχήμα πατάτας, με γυαλιστερή επιφάνεια που θύμιζε λέπια ψαριού.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 στο Κολοράντο Σπρινγκς, όταν πέντε μέλη του αμερικανικού στρατού, που βρίσκονταν στη βάση Fort Carson, ανέφεραν ότι είδαν κάτι ασυνήθιστο να αιωρείται πάνω από το Cheyenne Mountain, λίγα χιλιόμετρα δυτικά από το σημείο όπου βρίσκονταν.

Το αντικείμενο που έμοιαζε με «πατάτα»

Σύμφωνα με την περιγραφή που καταγράφηκε σε έγγραφο του FBI, το αντικείμενο είχε σχήμα «πατάτας», με καθαρές άκρες και χρώμα κρεμ προς λευκό, σχεδόν ιριδίζον. Οι μάρτυρες ανέφεραν ότι η επιφάνειά του έμοιαζε να αποτελείται από ακανόνιστα πάνελ ή «λέπια», σαν να κινούνταν ελαφρά πάνω στο σώμα του αντικειμένου.

Η εικόνα, όπως την περιέγραψαν, δεν θύμιζε αεροπλάνο, drone ή μπαλόνι. Το αντικείμενο φαινόταν να μένει εντελώς ακίνητο στον ουρανό για περίπου δύο λεπτά, χωρίς να ακούγεται κάποιος ήχος. Έπειτα, σύμφωνα με τη μαρτυρία τους, εξαφανίστηκε ξαφνικά.

Εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο: η εικόνα που κυκλοφορεί δεν είναι πραγματική φωτογραφία του περιστατικού. Πρόκειται για ψηφιακή αναπαράσταση, βασισμένη στην περιγραφή των μαρτύρων. Οι στρατιωτικοί που ανέφεραν το περιστατικό δεν είχαν κινητά τηλέφωνα μαζί τους εκείνη τη στιγμή, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυθεντική φωτογραφία ή βίντεο από την ώρα της παρατήρησης.

Οι ερευνητές δεν κατέληξαν σε οριστική εξήγηση. Μία πιθανότητα που εξετάστηκε ήταν το φαινόμενο να σχετίζεται με αντανάκλαση του ήλιου πάνω στο χιόνι του βουνού, η οποία ίσως φώτισε χαμηλά σύννεφα και δημιούργησε την εντύπωση ενός παράξενου αντικειμένου. Αυτή η εκτίμηση, όμως, έγινε με χαμηλή βεβαιότητα, καθώς οι μάρτυρες ανέφεραν καθαρό ουρανό και δεν βρέθηκαν στοιχεία που να δείχνουν γνωστό αεροσκάφος, μπαλόνι ή ξένη τεχνολογία.

Το συγκεκριμένο περιστατικό περιλαμβάνεται σε νέο πακέτο αποχαρακτηρισμένων αρχείων για τα λεγόμενα UAP, δηλαδή τα ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα. Η δημοσιοποίησή τους έγινε στο πλαίσιο προσπάθειας μεγαλύτερης διαφάνειας γύρω από τέτοιες αναφορές, χωρίς όμως τα έγγραφα να παρουσιάζουν αποδείξεις για εξωγήινη προέλευση.

Αυτό είναι και το λεπτό σημείο στην ιστορία. Το ότι κάτι παραμένει ανεξήγητο δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι εξωγήινο. Σημαίνει ότι, με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι αρχές δεν μπόρεσαν να πουν με σιγουριά τι ήταν. Στην περίπτωση του Κολοράντο, δεν υπήρξε καταγραφή σε κάμερα, δεν υπήρξε φυσικό εύρημα και δεν υπήρξε τεχνικό δεδομένο που να κλειδώνει την υπόθεση.

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