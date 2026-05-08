UFO στην Ελλάδα: Το Πεντάγωνο δημοσίευσε βίντεο με άγνωστα περιστατικά πάνω από το Αιγαίο

Η κυβέρνηση Τραμπ αποχαρακτηρίζει αρχεία για UFO και ανάμεσά τους υπάρχουν δύο παράξενα περιστατικά που καταγράφηκαν στην Ελλάδα.

UFO πάνω από την Ελλάδα, αποχαρακτηρισμένα βίντεο του Πενταγώνου και μια νέα προσπάθεια των ΗΠΑ να ανοίξουν δημόσια τον φάκελο των ανεξήγητων εναέριων φαινομένων. Το θέμα που εδώ και δεκαετίες κινείται ανάμεσα στη συνωμοσιολογία, την ποπ κουλτούρα και τις στρατιωτικές αναφορές, επιστρέφει ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με επίσημη σφραγίδα από την αμερικανική κυβέρνηση.

Το Πεντάγωνο, σε συνεργασία με τον Λευκό Οίκο, τη NASA, το FBI και το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, ξεκίνησε τη σταδιακή δημοσιοποίηση νέων αποχαρακτηρισμένων αρχείων για τα λεγόμενα UAP, δηλαδή τα «Μη Ταυτοποιημένα Ανώμαλα Φαινόμενα». Ανάμεσα στο υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα υπάρχουν και δύο περιστατικά που συνδέονται με την Ελλάδα, από τον Οκτώβριο του 2023 και τον Ιανουάριο του 2024.

Η δέσμευση για «πλήρη διαφάνεια»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει πως στόχος είναι οι πολίτες να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση σε αρχεία που μέχρι σήμερα παρέμεναν κλειδωμένα ή προσβάσιμα μόνο σε υπηρεσίες ασφαλείας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έδωσε εντολή για πλήρη δημοσιοποίηση κάθε διαθέσιμου κυβερνητικού αρχείου που σχετίζεται με εξωγήινη ζωή ή ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα, συνεχίζοντας τη λογική που είχε ακολουθήσει και με τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα γύρω από τις δολοφονίες των Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

Βέβαια, μέχρι στιγμής, οι αμερικανικές αρχές επιμένουν ότι δεν υπάρχει καμία χειροπιαστή απόδειξη εξωγήινης τεχνολογίας. Η πρώτη επίσημη έκθεση του ειδικού γραφείου AARO το 2024 κατέγραψε εκατοντάδες περιστατικά, αλλά κατέληξε πως κανένα δεν αποδείχθηκε εξωγήινης προέλευσης.

Τα βίντεο που καταγράφηκαν στην Ελλάδα

Το ελληνικό ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στα δύο βίντεο που περιλαμβάνονται στο νέο πακέτο αρχείων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, το πρώτο βίντεο καταγράφηκε την 1η Οκτωβρίου 2023 από υπέρυθρο αισθητήρα αμερικανικής στρατιωτικής πλατφόρμας.

Η επίσημη περιγραφή αναφέρει:

«00:02: Ο αισθητήρας μειώνει το οπτικό του πεδίο για να εστιάσει σε μια περιοχή αντίθεσης κοντά στο κέντρο της οθόνης.

00:03-00:19: Ο αισθητήρας παρακολουθεί την περιοχή αντίθεσης καθώς αυτή κινείται πάνω από το θάλασσα.

00:20: Καθώς το φόντο μεταβαίνει από θαλάσσια περιοχή σε ξηρά, η περιοχή αντίθεσης παύει να διακρίνεται.»

Σύμφωνα με τη συνοδευτική αναφορά της CENTCOM προς το AARO, το αντικείμενο περιγράφεται ως «μικρό και κυκλικό» και φαίνεται να πετά κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας με πορεία προς τη στεριά.

Υπάρχει και δεύτερο βίντεο, από τον Ιανουάριο του 2024, με ακόμα πιο παράξενη καταγραφή. Η επίσημη περιγραφή αναφέρει αυτούσια:

«00:04: Μια περιοχή με αντίθεση εισέρχεται στο οπτικό πεδίο του αισθητήρα από το κάτω αριστερό τέταρτο της οθόνης.

00:07-00:19: Η περιοχή με αντίθεση κινείται οριζόντια εμπρός-πίσω στο οπτικό πεδίο, καθώς ο αισθητήρας κάνει πανοραμική κίνηση για να την παρακολουθήσει.

01:00-02:01: Ο αισθητήρας επισημαίνει την περιοχή αντίθεσης με ένα μπλε σταυρόνημα, συγχρονίζοντας την κίνησή του με τη σχετική θέση της περιοχής αντίθεσης.

02:02-02:21: Ο αισθητήρας ενεργοποιεί ένα φίλτρο αντίθεσης για να διαφοροποιήσει καλύτερα την περιοχή αντίθεσης από το φόντο.

02:22: Η περιοχή αντίθεσης γίνεται μη ορατή από το φόντο και το σταυρόνημα χάνει την εστίασή του.

02:27-02:57: Αφού χάσει την εστίαση, ο αισθητήρας αλλάζει γρήγορα τα επίπεδα ζουμ και τα όρια αντίθεσης.»

Από τη θεωρία συνωμοσίας στη δημόσια συζήτηση

Για χρόνια, τέτοιες υποθέσεις θεωρούνταν υλικό αποκλειστικά για forums συνωμοσίας και ντοκιμαντέρ μεταμεσονύκτιας τηλεόρασης. Σήμερα όμως, οι ίδιες οι αμερικανικές υπηρεσίες μιλούν ανοιχτά για UAP, καταγράφουν περιστατικά και δημοσιοποιούν στρατιωτικό υλικό.

Αυτό δεν σημαίνει ότι «ήρθαν οι εξωγήινοι». Σημαίνει όμως ότι ακόμη και οι πιο ισχυρές στρατιωτικές υπηρεσίες του κόσμου παραδέχονται πλέον πως υπάρχουν καταγραφές που δεν μπορούν εύκολα να εξηγήσουν. Και μόνο αυτό αρκεί για να κρατά τη συζήτηση ανοιχτή.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ