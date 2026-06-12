Νέα βίντεο του FBI με UFO: 72 απόρρητες υποθέσεις με θεάσεις εξωγήινων

Νέα βίντεο με UFO έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση των ΗΠΑ, στα οποία περιλαμβάνονται και απόρρητοι φάκελοι της CIA.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στη δημοσιοποίηση μιας τρίτης παρτίδας απόρρητων εγγράφων και ιστορικών αρχείων που αφορούν τα UFO, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την προηγούμενη αποκάλυψη εκατοντάδων φακέλων.

Το νέο υλικό αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Πολέμου και περιλαμβάνει 72 υποθέσεις, μεταξύ των οποίων και απόρρητους φακέλους της CIA για μυστηριώδεις θεάσεις, χωρίς ωστόσο να συνοδεύονται από οπτικό υλικό.

Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Πολέμου

Ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σήμερα, το Υπουργείο Πολέμου δημοσιεύει την τρίτη παρτίδα αποχαρακτηρισμένων και ιστορικών αρχείων UAP, στο πλαίσιο του Προεδρικού Συστήματος Αποσφράγισης και Αναφοράς για Συναντήσεις με UAP (PURSUE)».

Ο κ. Χέγκσεθ υπογράμμισε ότι τα συγκεκριμένα έγγραφα τροφοδοτούσαν επί δεκαετίες διάφορες θεωρίες και εικασίες, και πρόσθεσε πως στόχος της κυβέρνησης είναι να δώσει στους Αμερικανούς πολίτες τη δυνατότητα να εξετάσουν τα στοιχεία «με τα ίδια τους τα μάτια».

Τα 6 βίντεο του FBI και οι περιγραφές των φαινομένων

Στα έγγραφα περιλαμβάνονται 6 περιστατικά που καταγράφηκαν σε βίντεο από το FBI κατά το διάστημα από τον Νοέμβριο του 2021 έως και τον Ιούλιο του 2025. Οι επίσημες περιγραφές των αρχείων αναφέρουν:

Οκτώβριος 2024 (Βορειοανατολικές ΗΠΑ): Πολίτης κατέγραψε με iPhone μια φωτεινή, σφαιρική μορφή να αιωρείται πάνω από λίμνη για περίπου 45 λεπτά. Το αντικείμενο άλλαζε διαρκώς σχήμα και φωτεινότητα, ενώ ανά διαστήματα διαχωριζόταν σε μικρότερα φωτεινά σημεία. Οι αμερικανικές αρχές επαλήθευσαν τη γνησιότητα του βίντεο, επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχει υποστεί επεξεργασία.

(Βορειοανατολικές ΗΠΑ): Πολίτης κατέγραψε με iPhone μια φωτεινή, σφαιρική μορφή να αιωρείται πάνω από λίμνη για περίπου 45 λεπτά. Το αντικείμενο άλλαζε διαρκώς σχήμα και φωτεινότητα, ενώ ανά διαστήματα διαχωριζόταν σε μικρότερα φωτεινά σημεία. Οι αμερικανικές αρχές επαλήθευσαν τη γνησιότητα του βίντεο, επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχει υποστεί επεξεργασία. Ιούλιος 2025 : Κάτοικος εντόπισε στην αυλή του μια έντονη κόκκινη φωτεινή σφαίρα με λευκό κέντρο, διαμέτρου περίπου ενός μέτρου. Σύντομα εμφανίστηκε και δεύτερη πανομοιότυπη σφαίρα. Οι δύο μορφές κινούνταν αθόρυβα και σε πλήρη συγχρονισμό, προτού χαθούν πίσω από δέντρα, όπου σύμφωνα με τους μάρτυρες φάνηκε να συγχωνεύονται.

: Κάτοικος εντόπισε στην αυλή του μια έντονη κόκκινη φωτεινή σφαίρα με λευκό κέντρο, διαμέτρου περίπου ενός μέτρου. Σύντομα εμφανίστηκε και δεύτερη πανομοιότυπη σφαίρα. Οι δύο μορφές κινούνταν αθόρυβα και σε πλήρη συγχρονισμό, προτού χαθούν πίσω από δέντρα, όπου σύμφωνα με τους μάρτυρες φάνηκε να συγχωνεύονται. Νοέμβριος 2021 : Καταγραφή έντονου φωτεινού αντικειμένου κοντά στον ορίζοντα σε αραιοκατοικημένη περιοχή. Το αντικείμενο διαχωρίστηκε σε πολλαπλά μικρότερα φώτα που εκτελούσαν ακανόνιστες περιστροφικές κινήσεις, μετακινούμενα αργά.

: Καταγραφή έντονου φωτεινού αντικειμένου κοντά στον ορίζοντα σε αραιοκατοικημένη περιοχή. Το αντικείμενο διαχωρίστηκε σε πολλαπλά μικρότερα φώτα που εκτελούσαν ακανόνιστες περιστροφικές κινήσεις, μετακινούμενα αργά. Μάρτιος 2022 : Δύο κόκκινες φωτεινές πηγές εντοπίστηκαν να αιωρούνται σχεδόν ακίνητες κοντά στον ορίζοντα. Η χαμηλότερη πηγή φαινόταν να περιστρέφεται αργά γύρω από την άλλη, χωρίς να παράγεται κανένας απολύτως ήχος. Η καταγραφή έγινε επίσης με iPhone.

: Δύο κόκκινες φωτεινές πηγές εντοπίστηκαν να αιωρούνται σχεδόν ακίνητες κοντά στον ορίζοντα. Η χαμηλότερη πηγή φαινόταν να περιστρέφεται αργά γύρω από την άλλη, χωρίς να παράγεται κανένας απολύτως ήχος. Η καταγραφή έγινε επίσης με iPhone. Οκτώβριος 2023 (Ψηφιακή αναπαράσταση): Η τελευταία περίπτωση δεν αφορά αυθεντικό βίντεο, αλλά μια ψηφιακή 3D αναπαράσταση που δημιουργήθηκε από το FBI το 2026, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Πολέμου. Η αναπαράσταση βασίστηκε στην ένορκη μαρτυρία ομοσπονδιακού πράκτορα και αφορά τη θέαση ενός UAP κοντά σε ευαίσθητη εγκατάσταση εθνικής ασφάλειας στις δυτικές ΗΠΑ.

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