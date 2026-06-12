Ανοίγει το Afriski: Το μοναδικό χιονοδρομικό κέντρο στην υποσαχάρια Αφρική

Το ορεινό θέρετρο του Λεσότο ανοίγει τη χειμερινή σεζόν του 2026 με φυσικό και τεχνητό χιόνι, εδραιώνοντας τη θέση του ως μοναδικός προορισμός για σκι στην Αφρική.

Η χειμερινή σεζόν στο νότιο ημισφαίριο ξεκινά με μια από τις πιο ιδιαίτερες τουριστικές προτάσεις παγκοσμίως, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να κάνει κανείς σκι και snowboard στην Αφρική.

Το Afriski, χτισμένο στα βουνά Drakensberg-Maluti σε μέγιστο υψόμετρο 3.222 μέτρων, υποδέχεται κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες, κυρίως από τη Νότια Αφρική, οι οποίοι ταξιδεύουν περίπου τεσσεράμισι ώρες οδικώς από το Γιοχάνεσμπουργκ.

Τεχνητό χιόνι μεν, αυθεντική αλπική εμπειρία δεν

Αν και η λειτουργία του βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ένα ισχυρό σύστημα τεχνητής χιονόπτωσης, οι πρόσφατες χιονοπτώσεις άφησαν 10 έως 15 εκατοστά φυσικού χιονιού, ενισχύοντας τις πίστες για το άνοιγμα. Μετά το παρατεταμένο κλείσιμο του ιστορικού νοτιοαφρικανικού χιονοδρομικού κέντρου Tiffindell, το οποίο παραμένει προς πώληση, το συγκρότημα του Λεσότο έχει εδραιωθεί ως το μοναδικό σημείο αναφοράς για τα χειμερινά σπορ στην περιοχή.

Το χιονοδρομικό πεδίο είναι περιορισμένο σε σύγκριση με τα μεγάλα ευρωπαϊκά ή βορειοαμερικανικά θέρετρα, αλλά διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τους λάτρεις του χιονιού:

Μια κύρια διαμορφωμένη πίστα μήκους περίπου ενός χιλιομέτρου

Μια ειδική ζώνη για αρχάριους

Ένα οργανωμένο snowpark για ελιγμούς και άλματα

Ένα μικρό αλπικό χωριό με καταλύματα, εστιατόρια και δραστηριότητες αναψυχής

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