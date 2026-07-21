Απίστευτο και όμως αληθινό: Τουρίστας πόζαρε γυμνός σαν άλλος Απόλλωνας μπροστά στο άγαλμα του Καραμανλή στη Μύκονο

Έκπληκτοι έμειναν τουρίστες και ντόπιοι στη Μύκονο, όταν είδαν έναν άνδρα να ποζάρει εντελώς γυμνός μπροστά στο άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στη Μύκονο, προκαλώντας έκπληξη σε τουρίστες και κατοίκους που βρίσκονταν κοντά στο άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Σύμφωνα με πληροφορίες και το βίντεο που κυκλοφόρησε, ο τουρίστας εμφανίστηκε εντελώς γυμνός και πόζαρε μπροστά στο άγαλμα, ενώ φωτογραφιζόταν σε δημόσια θέα.

Η εικόνα προκάλεσε αμηχανία αλλά και έντονες αντιδράσεις από όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο, καθώς πρόκειται για έναν ιδιαίτερα πολυσύχναστο χώρο, από τον οποίο περνούν καθημερινά δεκάδες επισκέπτες. Αυτόπτες μάρτυρες παρακολουθούσαν έκπληκτοι το περιστατικό, ενώ αρκετοί έβγαλαν τα κινητά τους τηλέφωνα για να καταγράψουν όσα συνέβαιναν. Το σχετικό βίντεο κυκλοφόρησε λίγο αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας πλήθος σχολίων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε χωρίς να ληφθεί υπόψη ότι ο χώρος είναι δημόσιος και ιδιαίτερα δημοφιλής σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού. Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, οι οποίες αναμένεται να εξετάσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν και να προχωρήσουν στις ενέργειες που προβλέπονται. Το περιστατικό προστέθηκε στη λίστα με τα ασυνήθιστα γεγονότα που κατά καιρούς καταγράφονται στη Μύκονο, ένα νησί που συχνά βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας εξαιτίας των εικόνων που κάνουν τον γύρο του κόσμου, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε

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