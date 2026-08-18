Vibrio: Όσα γνωρίζουμε για το βακτήριο που τρώει τη σάρκα - Πάνω από 15 κρούσματα και 7 θάνατοι

Πώς να προλάβετε τη λοίμωξη από Vibrio

Περισσότερα από δύο δωδεκάδες κρούσματα ενός σπάνιου «σαρκοφάγου» βακτηρίου έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής φέτος στις πολιτείες των ακτών του Κόλπου του Μεξικού, μεταξύ άλλων στη Φλόριντα και τη Λουιζιάνα.

Οι υγειονομικές αρχές της Φλόριντα αναφέρουν ότι έχουν επιβεβαιωθεί 15 κρούσματα Vibrio vulnificus, ενώ στη Λουιζιάνα έχουν καταγραφεί 10 κρούσματα. Παράλληλα, έχουν αναφερθεί επτά θάνατοι, δύο στη Φλόριντα και πέντε στη Λουιζιάνα.

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