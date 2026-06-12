Σε σχολεία της Ιαπωνίας, κασκαντέρ αναπαριστούν τροχαία ατυχήματα μπροστά σε μαθητές, δείχνοντας με ωμό αλλά ελεγχόμενο τρόπο γιατί οι κανόνες του δρόμου σώζουν ζωές.

Στην Ιαπωνία, η οδική ασφάλεια δεν διδάσκεται σε φυλλάδια, πινακίδες και βαρετές οδηγίες μέσα στην τάξη. Σε ορισμένα σχολεία και τοπικά προγράμματα, οι μαθητές βλέπουν μπροστά τους κάτι πολύ πιο δυνατό οπτικά: κασκαντέρ να αναπαριστούν τροχαία ατυχήματα με ποδήλατα, αυτοκίνητα, φορτηγά και πεζούς, σε ελεγχόμενες συνθήκες.

Η εικόνα είναι από εκείνες που δεν ξεχνιούνται εύκολα. Ένα παιδί μπορεί να ακούσει 100 φορές ότι δεν πρέπει να πετάγεται στον δρόμο ή να κάνει ποδήλατο κοιτάζοντας το κινητό. Όταν όμως βλέπει μια σκηνή σύγκρουσης να εκτυλίσσεται μπροστά του, έστω και στημένη, το μήνυμα περνά αλλιώς. Πιο ωμά, πιο άμεσα, πιο κυνικά.

Το μάθημα που δεν μοιάζει με μάθημα

Η μέθοδος είναι γνωστή σε τοπικές δράσεις ως «scared straight» και βασίζεται ακριβώς σε αυτό: να προκαλέσει στους μαθητές την αίσθηση του κινδύνου, χωρίς φυσικά να τους εκθέτει σε πραγματικό κίνδυνο. Οι κασκαντέρ είναι εκπαιδευμένοι, τα οχήματα κινούνται με σχέδιο, οι σκηνές γίνονται με προστατευτικό εξοπλισμό και η όλη διαδικασία οργανώνεται από σχολεία, δήμους, αστυνομικές αρχές και φορείς οδικής ασφάλειας.

Στις αναπαραστάσεις εμφανίζονται καθημερινές συμπεριφορές που μοιάζουν αθώες, αλλά μπορούν να εξελιχθούν άσχημα. Ποδήλατο με το ένα χέρι και ομπρέλα στο άλλο. Σκρολάρισμα στο κινητό την ώρα της κίνησης. Πέρασμα από διασταύρωση χωρίς τη δέουσα προσοχή. Πεζός που βρίσκεται στο τυφλό σημείο ενός φορτηγού. Όλα αυτά δεν παρουσιάζονται ως θεωρία, αλλά ως πραγματικές σκηνές που δείχνουν τι μπορεί να συμβεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

@_surpreendente No Japão, a educação para o trânsito começa antes mesmo da escola formal. E ela não acontece apenas em sala de aula — mas nas ruas, em miniaturas de cidades reais, criadas especialmente para ensinar as crianças a se comportarem como pedestres responsáveis. Em centros de educação viária infantil (kodomo kōtsū kōen), os pequenos aprendem a reconhecer sinais de trânsito, cruzar ruas com segurança, interpretar o semáforo e entender como os carros se movem e freiam. Tudo é feito de forma prática e imersiva, com semáforos em escala, faixas de pedestres, bicicletas e até pequenos veículos elétricos controlados por instrutores. Essa metodologia vai além das regras: ela treina percepção, atenção e respeito ao espaço urbano. Cada atividade é pensada para criar reflexos automáticos de segurança, desenvolvendo desde cedo a noção de que prevenir é melhor do que reagir. A ideia é simples, mas poderosa — formar cidadãos conscientes pela vivência. O resultado é um país onde o respeito no trânsito é quase instintivo, e onde a educação se constrói com disciplina, observação e empatia. Um lembrete de que ensinar com experiência vale mais do que ensinar com palavras. 📚 Fontes: Japan Traffic Safety Association (JTSA) – Children’s Traffic Safety Education Programs in Japan (2023) Government of Japan – Road Traffic Safety Education Guidelines (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology – MEXT, 2022) NHK World Japan – Teaching Traffic Safety to Children Through Real-Life Simulation (2021) JICA – Traffic Safety Education for Children in Japan (2020) #Educação #Japão #SegurançaNoTrânsito #Cidadania #CulturaJaponesa #Surpreendente ♬ som original - SURPREENDENTE

Ιδιαίτερη θέση έχουν τα ποδήλατα, αφού στην Ιαπωνία χρησιμοποιούνται πολύ από μαθητές και κατοίκους πόλεων. Γι’ αυτό και αρκετές επιδείξεις επικεντρώνονται σε συγκρούσεις σε διασταυρώσεις, σε απότομες πτώσεις ή σε ατυχήματα που προκαλούνται από απροσεξία. Το ζητούμενο δεν είναι το σοκ για το σοκ, αλλά να συνδεθεί στο μυαλό του παιδιού η λάθος κίνηση με την πιθανή συνέπεια.

Οι αρχές που εφαρμόζουν τέτοιες δράσεις τονίζουν ότι πρόκειται για ελεγχόμενες αναπαραστάσεις και όχι για πραγματικά ατυχήματα. Σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται και κούκλες, ειδικά οχήματα ή επιδείξεις φρεναρίσματος, ώστε τα παιδιά να καταλάβουν πόσο... δρόμο χρειάζεται ένα αυτοκίνητο για να σταματήσει.

Δεν είναι μέτρο που εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλα τα σχολεία της Ιαπωνίας. Είναι όμως μια πρακτική που αποτυπώνει μια διαφορετική φιλοσοφία, με λιγότερη αποστήθιση κανόνων και περισσότερο πραγματισμό.

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