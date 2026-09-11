Το φάντασμα της Αλ Κάιντα: Πόσο επικίνδυνη είναι 25 χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου

25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου: Η μετάλλαξη της Αλ Κάιντα σε δίκτυο-φάντασμα και η μεταφορά της παγκόσμιας απειλής στην Αφρική.

Είκοσι πέντε χρόνια μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, η Αλ Κάιντα απέχει πολύ από την παντοδυναμία του παρελθόντος. Παρά τα συντριπτικά πλήγματα που έχει δεχθεί στον πυρήνα της, η οργάνωση επιβιώνει, έχοντας μετεξελιχθεί σε έναν ανθεκτικό ιδεολογικό φάρο και πάροχο τεχνογνωσίας για τζιχαντιστικά δίκτυα παγκοσμίως, με το νέο της κέντρο βάρους να εντοπίζεται πλέον στην αφρικανική ήπειρο.

Σύμφωνα με το Reuters, οι ρίζες του διεθνικού δικτύου εντοπίζονται στα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν ο Οσάμα μπιν Λάντεν αξιοποίησε την εμπειρία του από τα πεδία των μαχών του Αφγανιστάν.

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