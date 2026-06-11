Αγόρασε στην κοπέλα του gaming PC 3.000 ευρώ: Την επόμενη μέρα του ζήτησε να χωρίσουν

Η υπόθεση άνοιξε συζήτηση στη Βρετανία για το αν ένα ακριβό δώρο μπορεί να ζητηθεί πίσω μετά από έναν προσχεδιασμένο χωρισμό.

Ένας 21χρονος στη Βρετανία υποστηρίζει ότι αγόρασε στην κοπέλα του ένα πανάκριβο gaming PC για τα γενέθλιά της και την επόμενη κιόλας μέρα εκείνη τον χώρισε. Μόνο που, όπως λέει, το πρόβλημα δεν ήταν απλώς ο χωρισμός. Ήταν ότι, σύμφωνα με μηνύματα που έφτασαν στα χέρια του, η πρώην σύντροφός του φέρεται να σχεδίαζε να τελειώσει τη σχέση εδώ και μήνες, αλλά περίμενε πρώτα να πάρει το δώρο.

Η ιστορία ανέβηκε στο Reddit, στην κοινότητα LegalAdviceUK, όπου ο νεαρός ζήτησε νομική συμβουλή για το αν μπορεί να διεκδικήσει πίσω τον υπολογιστή. Σύμφωνα με όσα έγραψε, ήταν μαζί με την 29χρονη σύντροφό του για τρία χρόνια και ξόδεψε σχεδόν 2.500 λίρες, δηλαδή περίπου 2.960 ευρώ, για ένα gaming PC που εκείνη ήθελε πολύ και του ζητούσε καιρό.

Το δώρο, ο χωρισμός και τα μηνύματα

Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν θα ζητούσε τίποτα πίσω αν η σχέση είχε τελειώσει φυσιολογικά. Αυτό που τον εξόργισε, όπως έγραψε, ήταν η αίσθηση ότι το δώρο αποτέλεσε μέρος ενός προσχεδιασμένου τέλους. Σύμφωνα με τον 21χρονο, κοινοί φίλοι τού έστειλαν screenshots στα οποία η πρώην σύντροφός του φέρεται να παραδεχόταν ότι είχε αποφασίσει να χωρίσει εδώ και μήνες, αλλά καθυστέρησε για να πάρει πρώτα τον υπολογιστή.

Η υπόθεση άνοιξε μεγάλη συζήτηση στο Reddit, όχι μόνο για το αν αυτό είναι ηθικά απαράδεκτο, αλλά και για το αν μπορεί να σταθεί νομικά. Εκεί, τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα για τον νεαρό. Με βάση όσα σχολίασαν χρήστες που επικαλέστηκαν το αγγλικό δίκαιο, ένα δώρο, από τη στιγμή που δίνεται, ανήκει στον παραλήπτη. Άρα, όσο... σάπια κι αν φαίνεται η συμπεριφορά της πρώην συντρόφου, η επιστροφή του PC δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση.

Κάποιοι σχολιαστές στάθηκαν στο ενδεχόμενο απάτης, με το σκεπτικό ότι η γυναίκα μπορεί να άφησε να εννοηθεί πως η σχέση συνεχιζόταν κανονικά, ενώ είχε ήδη αποφασίσει να φύγει. Άλλοι, όμως, ήταν πιο προσγειωμένοι: ακόμη κι αν υπάρχει παραπλάνηση, η αστυνομία δύσκολα θα ασχοληθεί με τέτοια υπόθεση και το κόστος μιας δικαστικής κίνησης μπορεί να ξεπεράσει την αξία του ίδιου του υπολογιστή.

Υπήρξαν και πιο πρακτικές συμβουλές. Κάποιοι πρότειναν να στείλει επίσημη επιστολή πριν από οποιαδήποτε νομική ενέργεια, ζητώντας την επιστροφή του PC ή αποζημίωση, χρησιμοποιώντας ως στοιχεία τα μηνύματα που φέρονται να δείχνουν προσχεδιασμό. Άλλοι του είπαν ότι το πιο ισχυρό «όπλο» του δεν είναι νομικό, αλλά κοινωνικό: να πει την ιστορία σε φίλους και οικογένεια και να αφήσει τον κόσμο να βγάλει τα συμπεράσματά του.

Ένα ενδιαφέρον σημείο που ανέφεραν χρήστες είναι ότι, αν και ο υπολογιστής βρίσκεται πλέον στα χέρια της πρώην συντρόφου, η απόδειξη αγοράς, η εγγύηση και τα δικαιώματα καταναλωτή πιθανότατα συνδέονται με εκείνον που πλήρωσε. Αυτό σημαίνει ότι αν το PC χαλάσει ή χρειαστεί τεχνική κάλυψη, η γυναίκα μπορεί να χρειαστεί να απευθυνθεί ξανά σε εκείνον για να χρησιμοποιήσει την εγγύηση. Και ίσως τότε, να πάρει την μίνι εκδίκησή του...

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