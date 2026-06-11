Το φαινόμενο Ελ Νίνιο επέστρεψε: Έρχεται νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο επέστρεψε και επίσημα και αναμένονται ακραία καιρικά φαινόμενα και ζέστη στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό, με τις θερμοκρασίες να έχουν ήδη αυξηθεί.

Την επιστροφή του φαινομένου ανακοίνωσε η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA). Οι συνθήκες είναι πλέον γεγονός στον Ειρηνικό Ωκεανό και αναμένεται να ενισχυθούν σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες.

Η εξέλιξη αυτή δεν εκπλήσσει τους επιστήμονες, καθώς οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας είχαν ήδη εκτιναχθεί σε επίπεδα ρεκόρ από την άνοιξη. Ωστόσο, η επίσημη επιβεβαίωση σημαίνει ότι ο πλανήτης εισέρχεται σε μια περίοδο έντονης κλιματικής αστάθειας, η οποία απειλεί ευαίσθητα οικοσυστήματα και προειδοποιεί για πρωτοφανή κύματα καύσωνα.

«Ακραίες ξηρασίες»

«Ανάλογα με την έντασή του, το Ελ Νίνιο μπορεί να φέρει από έντονες βροχοπτώσεις μέχρι ακραίες ξηρασίες σε διάφορες περιοχές του πλανήτη», εξηγεί η κλιματολόγος Μισέλ Λεουρέ. «Σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή, το φαινόμενο είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε νέα παγκόσμια ρεκόρ θερμοκρασίας». Αποτελώντας, παγκόσμια απειλή για το κλίμα και την οικονομία.

Ο κόσμος βγήκε πρόσφατα από μια σπάνια τριετία του αντίθετου, ψυχρού φαινομένου (Λα Νίνια), το οποίο συγκρατούσε ελαφρώς τις παγκόσμιες θερμοκρασίες. Ακόμα κι έτσι όμως, τα τελευταία οκτώ χρόνια ήταν τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Τώρα, η θερμαντική δράση του Ελ Νίνιο έρχεται να προστεθεί στην ήδη επιβαρυμένη ατμόσφαιρα από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) προειδοποιεί ότι υπάρχει 98% πιθανότητα ένα από τα επόμενα πέντε χρόνια να γίνει το θερμότερο στην ιστορία, ξεπερνώντας το ακραίο ρεκόρ του 2016. Παράλληλα, είναι ορατός ο κίνδυνος ο πλανήτης να ξεπεράσει, έστω και προσωρινά, το κρίσιμο όριο θέρμανσης του 1,5 βαθών Κελσίου.

Οι επιπτώσεις του Ελ Νίνιο

Αναμένεται να επηρεάσουν τον καιρό σε παγκόσμια κλίμακα, αλλάζοντας την πορεία των ατμοσφαιρικών ρευμάτων:

Στην Ασία και την Αυστραλία αναμένονται έντονες ξηρασίες και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών.

αναμένονται έντονες ξηρασίες και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών. Στις ΗΠΑ ο καιρός θα γίνει πιο υγρός στα νότια και πιο θερμός στα βόρεια.

ο καιρός θα γίνει πιο υγρός στα νότια και πιο θερμός στα βόρεια. Στον Ατλαντικό θα περιοριστούν οι τυφώνες, ενώ αντίθετα θα ενισχυθούν οι κυκλώνες στον Ειρηνικό.

Καθώς το φαινόμενο θα κορυφώνεται προς το τέλος του έτους, οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του. Αν μετατραπεί σε ένα «σούπερ Ελ Νίνιο», οι συνέπειες για τη γεωργία, τις υποδομές και την παγκόσμια οικονομία θα είναι τεράστιες και καταστροφικές.

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