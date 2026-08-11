Κολομβία: Συγκλονιστικό βίντεο από cockpit αεροσκάφους καταγράφει την ένταση του σεισμού των 7,4R

Το αεροσκάφος τύπου Airbus A320, βρισκόταν στην πίστα αεροδρομίου αναμένοντας έγκριση για απογείωση, όταν ξεκίνησε ο σεισμός

Τη στιγμή του μεγάλου σεισμού στην Κολομβία κατέγραψε κάμερα που ήταν εγκατεστημένη σε cockpit αεροπλάνου, στο αεροδρόμιο Matecaña της πόλης Περέιρα.

Το αεροσκάφος τύπου Airbus A320, βρισκόταν στην πίστα αεροδρομίου αναμένοντας έγκριση για απογείωση, όταν ξεκίνησε ο σεισμός, με τις δονήσεις να γίνονται σαφώς αισθητές τόσο από το πιλοτήριο όσο και από την καμπίνα επιβατών.

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